|Лили Иванова: Благодаря!
С цялото си уважение,
Лили Иванова
Това написа в профила си в една от социалните мрежи примата на българската естрада.
Публикацията й е във връзка с това, че благодарение на нейната фондация емблематичната Брънекова къща в Ямбол ще се превърне в клуб за културни дейности, в който ще се развият майсторски класове за насърчаване таланта на младите хора, ще се представят книги, изложби и други артистични форми.
