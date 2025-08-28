Лили Иванова: Благодаря!

© Facebook Благодаря на г-н Валентин Ревански - кмет на Община Ямбол и на Общински съвет - Ямбол за доверието, партньорството, уважението и отношението към мен и фондация “Лили Иванова! Здраве, щастие и много успехи!



С цялото си уважение,



Лили Иванова



Това написа в профила си в една от социалните мрежи примата на българската естрада.



Публикацията й е във връзка с това, че благодарение на нейната фондация емблематичната Брънекова къща в Ямбол ще се превърне в клуб за културни дейности, в който ще се развият майсторски класове за насърчаване таланта на младите хора, ще се представят книги, изложби и други артистични форми.