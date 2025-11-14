Лекарка от Пловдив: Ще се видим под купола

© Български академичен цирк "Балкански" представя от 31 октомври до 23 ноември в Пловдив /до зала Колодрума/ мегаспектакъла "Имало едно време един цирк".



Tова не е приказка с край! Това е история, която продължава да живее вече 25 години. Заповядайте на 15.11.25 г. от 19.30 ч. и се потопете в магията на цирковото изкуство!



Академичен цирк "Балкански“ чества своя юбилей с национално турне, каквото България не е виждала досега – по-вълнуващо, по-бляскаво и по-впечатляващо от всякога.



"Почти нямам детска мечта да не съм си я сбъднала Лекарка съм и г-н Балкански ми е приятел. Той не идва тук да се лекува, а да ни напомни колко голяма част от това, което се нарича здраве, е лична отговорност. Ще се видим под купола. Имам билети. Какъв хубав петък...", написа по този повод Ваня Александрова, лекарка от Пловдив, очевидно впечатлена от гостуването на Александър Балкански, основател на цирка.