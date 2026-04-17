Историята на Натали и Оливър Джаксън от Великобритания звучи като сценарий за филм, в който медицината губи битката срещу волята на природата. Двойката, която вече отглежда 13 деца, очаква своето 14-о бебе през юни 2026 г. – резултат от поредица медицински парадокси, включващи тежка диагноза рак и неуспешна вазектомия.

Пътят им започва през 2004 г., когато Оливър е диагностициран с рак на тестисите в трети стадий. След агресивно лечение прогнозите на лекарите са категорични: плодовитостта му е силно намалена и естественото зачеване е почти невъзможно.

"Чудото“, което не спира да се повтаря

Въпреки песимистичните прогнози, Натали забременява по естествен път с първото им дете. Истинският куриоз обаче настъпва след десетото бебе, когато Оливър решава да се подложи на вазектомия, за да сложи край на разрастването на фамилията. Оказва се, че тялото му успява да възстанови прекъснатите канали – случай, който медицината познава, но рядко води до толкова висок брой "следващи“ деца. Сега двойката очаква четвъртото си бебе след процедурата.

Ежедневието в цифри: 32 литра мляко и 60 яйца на седмица

Да отглеждаш 13 деца на възраст между 3 и 19 години изисква военна дисциплина и прецизен бюджет. Ето как изглеждат седмичните разходи на семейство Джаксън:

Oколо 1250 евро месечно за храна, която включва 12 хляба, 32 литра мляко и 60 яйца всяка седмица. Поне 3 перални се пускат на ден без да се броят спалното бельо и кърпите. Голям микробус помага за транспорта, тъй като стандартен автомобил е крайно недостатъчен.

Семейството обитава къща с пет спални, където децата споделят стаите си, като най-малките са по четири в една стая. Натали и Оливър подчертават, че тайната на успеха им е в помощта от страна на по-големите деца, които активно се включват в грижите за по-малките си братя и сестри.

"Ние се чувстваме благословени, не го възприемаме като тежест“, споделя Натали. Въпреки че Оливър планира нова вазектомия след раждането през юни, той признава с усмивка, че вече нищо не може да го изненада, пише Ladyzone.bg