Куриер: Когато отивам да взема поръчки, не ни имат за хора
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:34
Инцидент с брутално нападение на куриер от Бангладеш привлече вниманието към нарастващия расизъм и ксенофобия в Румъния. Исмаил Хосаин, който работи като доставчик на храна, бе нападнат от непознат човек, крещящ: "Връщай се обратно в страната си!“

"Попитах го: "Защо ме нападаш?“ – разказва Хосаин. – "А той каза: "Защото си нашественик“.

Нападателят е арестуван, а инцидентът можеше да завърши трагично, ако не беше своевременната намеса на полицай, който в този момент е бил наблизо, но не на смяна.

"Без значение от националността на човека, който е застрашен, ние реагираме по един и същи начин“, казва Андрей Жиану пред изданието "Дойче Веле".

Според неправителствени организации броят на случаите на дискриминация и нападения срещу чужденци нараства. Омтаджур Рахман, друг куриер от Бангладеш, споделя, че макар лично да не е станал жертва на физическо насилие, редовно се сблъсква с враждебно отношение.

"Когато отивам да взема поръчки, не ни имат за хора. Ако е румънец, обслужването е бързо и любезно.“

Джорджиана Бадеску, която провежда изследвания сред мигранти в Румъния, потвърждава, че всички интервюирани са ставали жертва на дискриминация. "Един пакистанец разказа, че клиент му е казал да оставя храната на стълбите, защото не желае да докосва мюсюлмани“, споделя тя.

Нарастването на ксенофобията се свързва с влиянието на крайнодесни партии и екстремистки групи. Депутат от "Алианс за единство на румънците“ наскоро призова да се отказва от услуги, извършвани от чужденци, което засилва общественото напрежение.

"Това е точно както през 1930-те и 1940-те – екстремистките движения подсилват разочарованието и омразата сред хората“, коментира Алин Бану, ръководител на организацията "Роми за демокрация“.

Днес около 140 000 чужденци работят и плащат данъци в Румъния, като мнозина изпращат спечелените средства на семействата си в родните страни. През юли 2025 г. Конституционният съд прие закон за речта на омразата, който въвежда по-строги наказания за дискриминация и ксенофобия.

"Уважавам румънците. Обичам Румъния и румънските хора“, казва Хосаин, въпреки нападението. Експертите обаче предупреждават, че проблемът с расизма и ксенофобията продължава да бъде сериозно предизвикателство за страната







