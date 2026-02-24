ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Куче спаси живота на стопанката си, откри й крайно агресивен рак
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:34Коментари (0)599
©
36-годишна жена от Северна Каролина вярва, че дължи живота си на своето куче на име Чето, след като необичайното му поведение довело до ранна диагноза на агресивна форма на рак на гърдата.

Чейс Джонсън забелязала, че любимецът ѝ, който е микс между лабрадор и ретрийвър, започнал да се държи странно – станал неспокоен, обикалял из къщата и скимтял без видима причина.

"Чето по принцип е много спокоен и уравновесен. Никога не се държи така“, разказва тя.

Няколко седмици по-късно кучето я побутнало с нос в лявата гърда. Когато усетила болка, Чейс решила да се прегледа и открила малка бучка.

"Ако той не беше направил това, нямаше да я открия“, казва тя.

Интересното е, че това не е първият случай, в който Чето "надушва“ сериозен здравословен проблем. Преди време той проявил подобно тревожно поведение около съпруга на Чейс – Бен Бърн, на 48 години. Малко по-късно при него бил диагностициран рак на дебелото черво.

"Когато Чето отново започна да се държи неспокойно, знаехме, че предупреждава някого от нас. Съпругът ми тъкмо беше получил добри резултати от изследванията си, така че разбрахме, че става дума за мен“, споделя тя.

"Твърде млада сте за рак“

След като открила бучка в гърдата су, Чейс си записала час при личния лекар, който казал, че е твърде млада за рак и я посъветвал да изчака няколко месеца. Жената обаче потърсила второ мнение и след направени мамография, ехография и биопсия, на 16 февруари 2021 г. ѝ поставили диагноза – тройно негативен рак на гърдата, една от най-агресивните форми на заболяването.

Чейс незабавно започнала лечение – химиотерапия, лъчетерапия, операция за отстраняване на тумора и премахване на лимфни възли. Лечението било успешно и в момента няма данни за активна болест.

Онкологът ѝ споделил, че ако беше изчакала до май, както първоначално ѝ препоръчали, изходът можел да бъде съвсем различен.

"Трябва да се грижите сами за себе си. Казаха ми, че съм твърде млада и че ракът не боли – а след това получих тази диагноза“, казва тя.

Днес Чейс участва в клинично проучване за превантивна ваксина срещу рак на гърдата. Тя е сред 35 участници във фаза I на изследването, като резултатите до момента са много обнадеждаващи.

Историята на Чейс е не само разказ за силната връзка между човек и куче, но и напомняне колко важно е да слушаме тялото си – и понякога интуицията на тези, които ни обичат безусловно.

"Ако нямах Чето и ако не бях настояла за допълнителни изследвания, може би нямаше да съм тук днес“, казва тя, пише ladyzone.bg.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Почина известен актьор
11:43 / 24.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изк...
10:46 / 24.02.2026
Този продукт поскъпна от 29 лева на 29 евро
10:36 / 24.02.2026
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 ...
08:54 / 24.02.2026
Много сериозна снежна буря отмени хиляди полети
08:07 / 24.02.2026
Битката в "Капките" е вече факт
09:12 / 23.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
21:20 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Закриване на общините "Родопи" и "Марица"
Тенис от Пловдив и региона
Служители в държавните горски и ловни стопанства протестират
Аматьорски футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: