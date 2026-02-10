ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Крушата: Сладко вдъхновение в кухнята – от салати до десерти
Печени круши с мед, канела и ядки
Този десерт е топъл, ароматен и невероятно лесен за приготвяне. Изберете цели, средно узрели круши, измийте ги и ги разрежете наполовина, като отстраните семките. В издълбаното място поставете малко мед, поръсете с канела и добавете натрошени орехи или лешници. Наредете крушите в тава и ги печете, докато омекнат и медът се карамелизира – около 20 минути при умерена фурна.
Допълнителна екстра: За още по-интензивен аромат добавете малко настърган джинджифил или капка ванилов екстракт в меда. А ако искате десертът да изглежда "професионално“, поръсете леко с пудра захар преди сервиране.
Сервирайте топли, с малко кисело мляко, ванилов йогурт или сладолед за контраст между топло и студено. Мекият плод, карамелизираният мед и хрупкавите ядки създават комбинация, която кара всеки да поиска втора порция.
Салата с круши, рукола и пармезан
За свежо предястие или гарнитура, крушите могат да се превърнат в изискана салата. Почистете и измийте руколата или микса от зелени салати. Обелете и нарежете крушите на тънки парчета, като ги напръскате със сок от лимон, за да не потъмнеят. В купа смесете руколата, крушите, пармезан на тънки резени и натрошени ядки. Подправете с малко зехтин, бял винен оцет, лимонов сок, сол и черен пипер непосредствено преди сервиране.
Допълнителна екстра: За още по-хрупкав вкус, леко изпечете ядките преди да ги сложите в салатата. Ако искате малко "празничен ефект“, добавете няколко сушени боровинки или тънки филийки портокал – цветовете и ароматите оживяват салатата.
ФОКУС ви пожелава добър апетит!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Д-р Томова с интересни факти за китайската Нова година
22:27 / 10.02.2026
Рожденият ден на Христо Стоичков - празник за чудо и приказ
16:17 / 10.02.2026
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
12:27 / 10.02.2026
Телевизиите се разбраха за зрителите, "Капките" далече от "Ергенъ...
08:56 / 10.02.2026
Изненадващ ход: Нови водещи на сутрешния блок на bTV
08:10 / 10.02.2026
Родена е на днешния ден в Търговище, но става звезда в града, кой...
17:35 / 09.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Удрят ни с нова такса, ще засегне всички
11:46 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS