ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Кристина от "Ергенът" си призна: Да, аз съм жената до Виктор!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:32 / 28.11.2025Коментари (0)1601
© бТВ
Истината се оказаха подозренията, че Виктор Иванов и Кристина Пламенова от "Ергенът: Любов в рая“ са заедно. Двамата са зарязали половинките, които си избраха в предаването – Дениз и Петър, и са станали гаджета. И то сериозни, стана ясно от думите на юристката.

Още по време на снощния епизод стана ясно, че отношенията между Виктор и Дениз, започват да се пропукват. Двамата се скараха сериозно заради репликата на Хайрула, че връзката им няма да е в патриархат. Това за Виктор се оказа "фундаментален проблем“, тъй като той не се вижда в матриархално семейство и смята, че след като изкарва основната част от парите вкъщи, е редно да има покорна жена до себе си.

След като инфлуенсърката разказа на приятелките си във вилата, Кристина се застъпи за Виктор, като заяви, че може би Дениз трябва да прояви покорство и да се остави той да я води. Заради изказванията си тя получи доста нападки както в предаването, така и отвън, като по форумите дори я наричат Робинята Изаура, пишат от Хотарена.

"В моето патриархално семейство тази вечер мъжът ми ми сготви вечеря, налива ми вино, сервира ми и след това ми направи масаж на ходилата“, разкри Кристина в отговор на нападките.

Малко по-късно пък Виктор сподели стори с репликата: "Криси много добре знае какво иска Виктор – ама много добре!!“.

Накрая се включи и самата Дениз с красноречив пост в Инстаграм: "Жени отварят бизнеси и инвестират, а ти продължаваш да угаждаш на нещастниците само и само да те вземе за жена! Добре ли си?!“.

Вече няма и съмнение, че двете най-здрави двойки в "Ергенът: Любов в рая“ –Виктор и Денис, и Кристина и Петър, са се разпаднали, или по-скоро разменили. А Виктор явно все пак е успял да намери своята "покорна“ женица.


Още по темата: общо новини по темата: 2388
28.11.2025 Дъщерята на емблематична водеща на БНТ се сгоди за жена
28.11.2025 Иван Динев-Устата: Много българи се чудеха за цените на родните проститутки и благодарение на "Ергенът" ги разбраха
28.11.2025 Видео с пловдивска красавица стана хит в мрежата
28.11.2025 Прибраха лъскавия мерцедес на Светлана Василева
28.11.2025 Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
28.11.2025 Известна народна певица, родила наскоро, ще става баба
предишна страница [ 1/398 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Иван Динев-Устата: Много българи се чудеха за цените на родните п...
22:23 / 28.11.2025
Видео с пловдивска красавица стана хит в мрежата
20:52 / 28.11.2025
Прибраха лъскавия мерцедес на Светлана Василева
20:02 / 28.11.2025
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
Известна народна певица, родила наскоро, ще става баба
11:13 / 28.11.2025
Васил Драганов стана дядо
20:00 / 27.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
08:53 / 27.11.2025
Обявиха най-висока степен на опасност за 28 ноември
Обявиха най-висока степен на опасност за 28 ноември
13:33 / 27.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Бюджет 2025
Семейство загина на Околовръстното на Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: