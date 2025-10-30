ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Кристина Димитрова непрежалима: Почивай в светлина Иване
Припомняме, че той почина, след боледуване и влизане в болница няколко пъти за последните месеци:
С дълбока тъга споделяме, че след две години мълчалива битка и две седмици в неравен двубой във ВМА си отиде Иван Тенев - поетът с голямо сърце и бохемска душа.
Обичан от всички творец, истински приятел, автор на едни от най-красивите текстове на песни.
Иван пишеше с любов, живя с чувство и си тръгна с достойнство.
Остави след себе си думи, които никога няма да заглъхнат.
Почивай в светлина Иване, небето вече има своя поет.
Ще те помним с обич и благодарност.
Димитър Тенев - син
Кристина Димитрова
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Празник е! Имен ден имат българи с много интересни имена
08:12 / 30.10.2025
Три торнада бяха забелязани в Черно море
15:59 / 29.10.2025
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по витрините, чес...
15:02 / 29.10.2025
Позабравена чалгаджийка се завръща след дълго отсъствие
11:39 / 29.10.2025
Сезираха СЕМ заради "На всеки километър"
09:04 / 29.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS