Крисия отиде при Никола Цолов

Любимата на автомобилния пилот Никола Цолов, певицата Крисия Димитрова, все пак отиде в Абу Даби при него, макар и след последното състезание във Формула 2 през миналия уикенд.



Участничката в детската Евровизия от преди години не беше с любимия си по време на състезателния уикенд, но вече е на топло в арабската държава. Вместо нея тогава край пистата "Яс Марина" бяха майката и бащата на Българския лъв, но сега компания му прави Крисия.