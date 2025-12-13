ИЗПРАТИ НОВИНА
Крисия отиде при Никола Цолов
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:49
©
Любимата на автомобилния пилот Никола Цолов, певицата Крисия Димитрова, все пак отиде в Абу Даби при него, макар и след последното състезание във Формула 2 през миналия уикенд.

Участничката в детската Евровизия от преди години не беше с любимия си по време на състезателния уикенд, но вече е на топло в арабската държава. Вместо нея тогава край пистата "Яс Марина" бяха майката и бащата на Българския лъв, но сега компания му прави Крисия.


