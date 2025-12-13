ЗАРЕЖДАНЕ...
|Крисия отиде при Никола Цолов
Участничката в детската Евровизия от преди години не беше с любимия си по време на състезателния уикенд, но вече е на топло в арабската държава. Вместо нея тогава край пистата "Яс Марина" бяха майката и бащата на Българския лъв, но сега компания му прави Крисия.
