ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Краят на ерата на "вечния студент"
Автор: Ваня Кузманова 16:16Коментари (0)428
©
Около 285 000 студенти, които са превишили както минималната продължителност на обучението си, така и удължението, предоставено по Закон 5224 от 2025 г., ще бъдат заличени от регистрите на гръцките университети през декември, обяви министърът на образованието София Захараки, пише Ekathimerini.

За разлика от това, над 30 000 студенти са изразили интерес да завършат образованието си съгласно разпоредбите на закона. Университетите започнаха да публикуват съобщения на уебсайтовете си, призовавайки отговарящите на условията студенти да подадат необходимите заявления преди крайния срок.

Според данни от Конференцията на ректорите, някои "вечни студенти" са регистрирани от десетилетия – един от 1933 г. в Атинския университет по икономика и бизнес, а друг от 1938 г. в Атинския университет.

Атинският университет има най-много дългогодишни студенти (83 970), докато бившите Технологични образователни институти показват най-малко участие в последните изпити.

Законът постановява, че студентите, приети през 2016 г. или по-рано, ще бъдат автоматично отстранени два месеца след публикуването на резултатите от поправителните изпити през септември 2025 г. "Крайните срокове са строги и няма да се разрешават удължавания", се казва в изявление на Гръцкия средиземноморски университет.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Три торнада бяха забелязани в Черно море
15:59 / 29.10.2025
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по витрините, чес...
15:02 / 29.10.2025
Позабравена чалгаджийка се завръща след дълго отсъствие
11:39 / 29.10.2025
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Сезираха СЕМ заради "На всеки километър"
09:04 / 29.10.2025
Кондензът у дома – откъде идва и как да го победим
08:02 / 29.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
12:39 / 27.10.2025
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
17:24 / 28.10.2025
30 000 служители остават без работа
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Животните на Фокус
Бюджет 2026
Купа на България сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: