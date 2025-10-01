ЗАРЕЖДАНЕ...
|Краят е близо, решението е взето непоколебимо
"За пръв път хванах ракета в ръка, когато бях на 2. Започнах да играя професионално тенис на 18. Сега съм на 39 и бих искал да споделя, че 2026-та година ще бъде последната ми като професионален тенисист. Възможността да превърна страстта си в професия е привилегия, която съм ценял по време на всеки мач и момент от 21-годишната си кариера.
Тази игра означава целия свят за мен, но съм категоричен с решението си да се пенсионирам в края на следващия сезон. Благодарен съм на съпругата ми Елина (Свитолина), на дъщеря ми Скай, на брат ми Дарил и сестрите ми Роди и Мейли, на дългогодишния ми агент Николас, на моите треньори и членове на екипа през годините, на всеки фен, който някога е викал "Allez Gael", на френската тенис федерация за тяхната непоколебима подкрепа и на моите трима мускетари, които ще са най-добрите ми приятели за цял живот - Жо-Вилфред Цонга, Жил Симон и Ришар Гаске.
На моменти бях близо, но така и не съумях да спечеля турнир от Големия шлем през кариерата си. Няма да се самозалъгвам и да тая фалшиви надежди, че ще успея да го направя през следващата година. Всеки, който ме познава, ще потвърди, че никога не съм мислил, че трябва да спечеля такъв трофей - сега съм твърде стар, а животът е кратък.
Повярвайте ми, наистина не съжалявам за нищо. Имах безумно голям късмет. Имах шанса да съм част от златния век на тениса, редом с някои от най-великите имена в историята на нашия спорт: Роджър Федерер, Рафаел Надал, Новак Джокович, Анди Мъри. Дори загубата се усеща епична, когато се изправяш срещу такива легенди (макар да признавам, че случайните победи също бяха доста еуфорични).
Едно ново вълнуващо поколение играчи вече е тук и се надявам, че ще се насладят на времето си на корта, както аз го сторих през последните две десетилетия. С риск да звуча като баща, какъвто всъщност съм, времето наистина минава толкова бързо. Наричахте ме "шоумен“, но искам да знаете, че това никога не е било просто шоу, организирано за публиката. Това, което виждахте, е радост, чиста радост, която се разлива. Страстта и удоволствието ми на корта са истински и тяхната енергия ми даваха сила във всеки мач.
Мисля, че това, което публиката преживяваше като "шоу“, е моята енергия, преминаваща през всички тях и обратно в моята игра. Пълна верига от тръпка и наслада. Когато обичаш нещо толкова много, никога не чувстваш подходящ момент да се сбогуваш.
През 2026-та обаче ще навърша 40 и мисля, че времето е дошло. Разбира се, спечелването на още една титла, преди да приключа, би било наистина невероятно. Честно казано, имам само една истинска цел за следващата година и тя е да се наслаждавам на всяка една минута, сякаш това е последният ми мач. С любов и благодарност, Гаел Монфис", завърши емоционално своя пост "Ла Монф".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
