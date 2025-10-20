ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Красавица си сложи скули
Носителката на титлата "Мис България" за 2006 г. винаги е имала изразени скули. В студиото на "Преди обед" обаче те изглеждаха остри и изпъкнали, още повече, когато Славена се усмихнеше. Тогава и никакви бръчки, дори малки, не се появяваха на челото й и около очите, което навярно се дължи на други естетични корекции. Вниманието обаче привлякоха най-вече скулите на Славена.
Красавицата, която преди години водеше "Спорт ТОТО" по Би Ти Ви, и е била в журито на предаването "България търси талант", е коментирала само промяната на бюста си. Славена се подложи на операция за увеличаване на гръдната обиколка, след като спечели титлата "Мис България" през 2006 г. Що се отнася до напредването на възрастта, Славена сподели в "Преди обед", че едва наскоро се замислила, че 37-мия й рожден ден предстои.
Чувствала се благодарна и щастлива за живота, който има. Тя има две дъщери, заради които всеки ден става в 5 часа сутринта, за да вари билки за чай и да прави закуска. Откакто се разделила с бащата на децата си - Юлиан Цолов, на миската й било малко по-трудно с организацията.
Освен на училище, тя трябвало да води децата си и на допълнителни занимания. Така че се изисквали повече усилия. Славена обаче не се оплаква, а и ползва услугите на бавачка, когато програмата й с ангажименти на инфлуенсър е натоварена, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1827
|предишна страница [ 1/305 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мари сяда на стола на Гала?
09:22 / 20.10.2025
Роден е в Дубай на днешния ден преди 51 години, но е българин и х...
09:02 / 20.10.2025
Учени от СУ откриха: Топлата вода в домовете ни може да е скрита ...
23:04 / 19.10.2025
Почина басистът на Limp Bizkit
12:09 / 19.10.2025
Меди: Срамувал съм се от произхода ми заради тази група хора, кои...
11:16 / 19.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
21:31 / 18.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Намушканото момче в столичен мол е в много тежко състояние
21:54 / 19.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS