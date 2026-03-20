След години на скитане и просене по улиците на Лондон, две от емблематичните тризначки от "Биг Брадър“ – Вяра и Надежда, бяха прибрани в България. Акцията по прибирането им е организирана с помощта на българското посолство.Сигналът за тежкото състояние на сестрите е подаден от журналистката Десислава Димитрова, която живее на Острова. Тя е потърсила съдействие от дипломатическата ни мисия, след като поведението на Вяра и Надежда предизвика възмущение сред стотици британци и туристи.Те бяха заснети, а видеата пуснати в социалните мрежи, как двете сестри крещят под прозорците на абатството по време на официалната служба за Деня на Британската общност.Очевидци описват състоянието им като "уязвимо“ и "меко казано притеснително“. След гражданския сигнал служителите на посолството са реагирали светкавично."Искам да изразя искреното си уважение към човечността на служителите в Посолството на България в Лондон! Те ми отговориха, че Вяра и Надежда вече са в България с билети, купени лично от дипломатите ни“, коментира Димитрова, цитира "Телеграф".припомня, че сестрата на Надежда и Вяра - Любов Станчева също живее в Англия, но поддържа добър стандарт на живот. Лав Станчева, както самата тя се преименува, се радва на просторно и уютно жилище в престижен лондонски квартал, където отглежда дъщеричката си заедно с половинката си.