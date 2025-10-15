ЗАРЕЖДАНЕ...
|Край на Windows 10
Въпреки натиска за Windows 11, анализаторите изчисляват, че стотици милиони компютри, може би около 40% от цялата екосистема на Windows, все още работят с Windows 10, често поради строгите изисквания за хардуерна съвместимост за по-новата операционна система.
Непосредствената последица от изтичане на срока е, че Microsoft вече няма да предоставя безплатни актуализации за сигурност, подобрения на функции или корекции, несвързани със сигурността, за повечето издания на Windows 10. Въпреки че компютър, работещ с операционната система, ще продължи да функционира, той няма да получава корекции за уязвимости, открити след крайния срок. Това прави тези машини все по-привлекателни и лесни цели за сложни кибератаки, включително криптовируси и zero-day експлойти, превръщайки един прост въпрос на удобство в критичен риск за сигурността.
