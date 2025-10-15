Край на Windows 10

© На 14 октомври дигиталната ера на Windows 10 приключи, тъй като платформата официално достигна датата на край на поддръжката си. За операционна система, която се радва на десетилетие на широко разпространение и е инсталирана на над милиард компютъра по целия свят, този краен срок не е просто формалност – това е "пропаст в сигурността“, която оставя огромна потребителска база уязвима, отбелязва Ars technica.



Въпреки натиска за Windows 11, анализаторите изчисляват, че стотици милиони компютри, може би около 40% от цялата екосистема на Windows, все още работят с Windows 10, често поради строгите изисквания за хардуерна съвместимост за по-новата операционна система.



Непосредствената последица от изтичане на срока е, че Microsoft вече няма да предоставя безплатни актуализации за сигурност, подобрения на функции или корекции, несвързани със сигурността, за повечето издания на Windows 10. Въпреки че компютър, работещ с операционната система, ще продължи да функционира, той няма да получава корекции за уязвимости, открити след крайния срок. Това прави тези машини все по-привлекателни и лесни цели за сложни кибератаки, включително криптовируси и zero-day експлойти, превръщайки един прост въпрос на удобство в критичен риск за сигурността.