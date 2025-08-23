ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Коя зодия какъв приятел е?
Овен
Енергичен, прям и винаги готов за приключения. Овенът е приятелят, който ще те извади от зоната на комфорт и ще ти покаже, че животът е тук и сега. Може да се скарате за глупости, но ще забрави след пет минути.
Телец
Най-лоялният и стабилен приятел. Телецът е човекът, на когото винаги можеш да разчиташ – ще те изслуша, ще донесе вино и храна, и ще направи така, че да се чувстваш като у дома.
Близнаци
Социалната пеперуда. С близнаци никога няма да ти е скучно – те знаят всичко за всички, винаги имат свежи истории и ще те завлекат на най-неочаквани места. Но понякога изчезват и трудно се улавят.
Рак
Емоционалният пазител. Ракът е като семейство – ще те гушка, ще плаче с теб и ще ти покаже истинска загриженост. Малко са ревниви към другите ти приятели, но това е защото обичат силно.
Лъв
Душата на компанията. Лъвът обича да е в центъра, но щом си в кръга му – ще получиш внимание, подкрепа и щедрост. С него винаги ще се чувстваш специален.
Дева
Рационалният съветник. Ако имаш проблем, Дева ще го анализира и ще ти даде най-практичното решение. Може да звучи критично, но е защото иска най-доброто за теб.
Везни
Миротворецът. Везните са приятели, които мразят конфликти и винаги ще търсят баланс. Ще те придружат навсякъде и ще те накарат да се чувстваш хармонично.
Скорпион
Верният до гроб. Скорпионът не допуска много хора близо до себе си, но щом влезеш в кръга му – ще имаш приятел за цял живот. Интензивен, защитен и дълбоко предан.
Стрелец
Приключенският другар. Стрелецът е човекът, който ще ти пише в 2 през нощта: "Хайде да отидем някъде!" – и наистина ще те завлече. Оптимистичен и забавен, винаги носи смях.
Козирог
Сериозният и надежден. Козирогът не е най-емоционалният приятел, но е този, който ще дойде, когато имаш нужда – без драма, без оправдания. Той показва обич чрез действия, не думи.
Водолей
Необичайният приятел. С Водолея винаги ще говорите за странни теми, ще измисляте луди идеи и ще гледате света по различен начин. Независим е, но винаги ще е там, когато най-малко очакваш.
Риби
Емпатичният съюзник. Рибите усещат как се чувстваш още преди да кажеш нещо. Те са добродушни, нежни и винаги готови да помогнат. В тяхната компания ще намериш топлина и разбиране.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Премиерът Желязков стана дядо за втори път
13:09 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Една навременна корекция ще спести по-голям проблем на една от зо...
07:26 / 23.08.2025
Честито! Редки имена празнуват днес
07:17 / 23.08.2025
Надъхани мачовци с високо самочувствие, татуси и лъскави ролекси ...
20:44 / 22.08.2025
Какво се е случило с лицето на Ваня Червенкова?
20:24 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
09:32 / 21.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS