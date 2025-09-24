ИЗПРАТИ НОВИНА
Комар уби милионерска наследница
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:23
©
Мариса Лайму, единствената наследница на едно от най-влиятелните гръцки семейства, почина на 28-годишна възраст след фатална алергична реакция от ухапване от комар. Младата жена, която беше преборила рак на гърдата, беше намерена мъртва в апартамента си в британската столица миналия четвъртък.

Според майката на Мариса, Беси, дъщеря ѝ потърсила помощ в две лондонски болници, но въпреки треската, световъртежа и силния сърбеж, и двете лечебни заведения отказали да я приемат. На следващия ден икономката на Мариса открила тялото ѝ.

Здравословните проблеми на младата жена започнали три дни преди трагичния инцидент. Лекар я посетил у дома и ѝ предписал парацетамол. Когато състоянието ѝ не се подобрило, тя се консултирала с онколог, тъй като наскоро ѝ бил поставен диагнозата рак на гърдата.

Няколко дни по-късно линейка я откарала в друг здравен център, където медицинският персонал преценил, че хоспитализация не е необходима. Лекарят предписал антибиотици и потвърдил, че състоянието ѝ е реакция на ухапване от насекомо, след което Мариса била изпратена у дома за домашно лечение.

Майката на Мариса потвърди, че причината за смъртта е токсичен шок, причинен от ухапването.

"Дъщеря ми оцеля след рак и почина от насекомо“, коментира Беси, която остро постави под въпрос медицинските преценки в двете болници.

Аутопсията все още не е извършена, което забавя окончателните отговори за точните обстоятелства около смъртта. Междувременно една от болниците призна за грешка в процедурата и започна вътрешно разследване.

Семейството на Мариса поиска обяснение и смята, че смъртта ѝ се дължи на лекарска небрежност. Случаят предизвика скандал както в Гърция, така и в Обединеното кралство, където младата жена беше известна със своето фамилно име и артистична кариера.







Статистика: