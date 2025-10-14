Колко са опасни опаковките за храна?

© Сигнали за опасни опаковки и прибори за храни са получени в Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) през август, показва анализ на данните на Центъра за оценка на риска по хранителната верига.



Нотификацитеи, свързани с материали в контакт с храни, показват наличие на множество случаи с миграция на опасни химични вещества, сред които бензофенон, формалдехид, тежки метали и меламин. Рисковете варират от "потенциално сериозни“ до "сериозни“, което налага повишено внимание и засилен контрол.



Китай е водещата страна по брой нотификации, с общо 11 случая, свързани със съдове, прибори и кухненски аксесоари, при които са установени значителни миграции на меламин, формалдехид, тежки метали и първични ароматни амини. Следва Германия с 2 нотификации, Турция, Италия, Испания и Индия регистрират по 1 случай, свързан основно с миграция на бензофенон, олово и меламин.



Най-голям риск представляват пластмасовите и композитни изделия, при които превишенията на допустимите нива на замърсители могат да доведат до хронично натрупване на токсични вещества и сериозни последици за здравето при продължителна експозиция. Тези данни подчертават необходимостта от засилен контрол и стриктно прилагане на регулациите в областта на безопасността на материалите в контакт с храни, посочват от центъра.



България е подала общо пет нотификации за периода в рамките на системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), всички свързани с установени несъответствия при храни с произход от Турция.



Два от сигналите са за наличието на пестицидни остатъци за пипер с високи нива на остатъци от а. в. ацетамиприд и спиротетрамат (пратката е предназначена за връщане в държавата на произход) и една за чери домати от Турция с остатъци от а.в. хлороталонил (пратката е унищожена).



Останалите три нотификации се отнасят до наличие на химични замърсители с различен профил. В две пратки шамфъстък – както печен в черупка, така и като ядки – са установени завишени нива на афлатоксини, които представляват токсични вещества с потенциал да причинят сериозни здравословни последици, особено при продължителна експозиция.



В друга пратка, съдържаща сушен риган, са открити пиролизидинови алкалоиди, които при хроничен прием могат да предизвикат токсични ефекти върху черния дроб и други органи. На базата на направения преглед на нотификациите от системата RASFF за август 2025 г. се установява по-висока честота на несъответствия при храни, произхождащи от държави като Китай, Франция, Нидерландия, Турция и Полша.



Тези нотификации потвърждават необходимостта от последователен и стриктен граничен контрол на храни от страни извън ЕС, за да се ограничи навлизането на продукти, които не отговарят на регулаторните изисквания за безопасност, пише pariteni.