С настъпването на астрономическата пролет природата и човешката енергия се пробуждат за нов цикъл от промени и надежда. Този преходен момент носи символиката на "новото начало", като всеки зодиакален знак ще усети влиянието на сезона по уникален и трансформиращ начин.Сила и вътрешен мирЗа Овните пролетта идва с неочаквана подкрепа от човек, който досега е бил в сянка. Това ще им вдъхне увереност да направят отлагани крачки и да погледнат към бъдещето с оптимизъм. Телците пък ще се освободят от зимната тежест, заменяйки я с вътрешно спокойствие. За тях сезонът е време за преоткриване на малките радости и оставяне на миналото зад гърба.Енергия и емоционално пречистванеБлизнаците ще се потопят в отлично настроение, което дори малките пречки няма да развалят. Пролетта ще ги стимулира към нови запознанства и споделяне на идеи. При Раците фокусът е върху емоционалното освобождаване – натрупаното напрежение се разсейва, правейки място за надежда и подкрепа от близките.Вдъхновение и увереностЛъвовете ще почувстват прилив на смелост, който ще ги провокира да стартират иновативни проекти. Пролетната енергия ще ги направи по-действени от всякога. Девите ще получат ценен съвет или знак, който ще ги убеди, че не са сами. Това ще им даде нужната сигурност да повярват в собствените си сили.Баланс и обновлениеЗа Везните този сезон е благословен – те ще намерят своя вътрешен баланс и ще осъзнаят, че възможностите им са по-големи, отколкото са предполагали. Скорпионите преминават през процес на пречистване. Тежките мисли ще бъдат заменени от яснота и нова вътрешна мощ, която ще разсее старите страхове.Свобода и стабилностСтрелците ще се насладят на отпадането на досегашните ограничения, което ще засили желанието им за приключения и нови идеи. Козирозите ще открият, че усилията им не са били напразни. За тях пролетта носи тихи знаци за правилна посока и стабилност за бъдещето.Ново начало и магияВодолеите ще се почувстват обновени и освободени от стари тревоги, готови да покажат своята "нова светлина" пред света. Рибите, като истински любимци на сезона, ще попаднат под влиянието на специална магия. Тяхната интуиция ще ги води към смели мечти и нови, ярки възможности.