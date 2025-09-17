Кои уреди за изключим при гръмотевична буря?

© Plovdiv24.bg Гръмотевичните бури представляват реален риск за ценната ни електроника чрез предизвикани от мълнии токови пренапрежения. Това може да се случи индиректно, когато електрическият импулс генерира магнитно поле, или чрез директен удар. Докато някои хора може трескаво да изключат всяко устройство, което им се мерне пред очите, при първия гръм, други почти не се замислят. Но реалистично погледнато, защитата на вашата електроника е някъде между тези крайности и знанието кои устройства да приоритизирате може да ви спести време и да защити най-ценните ви инвестиции.



И така, кои уреди се изключват по време на буря?



Доста от тези ценни устройства се намират във вашата кухня. Малките кухненски уреди, включително кафемашини, тостери, фритюрници с горещ въздух и стационарни миксери, са особено уязвими. Това е така, защото за разлика от много големи уреди като хладилници и печки, по-малките устройства често нямат вградена защита от пренапрежение. Разбира се, ако предпочитате да вземете тази допълнителна предпазна мярка с по-големите уреди, няма никакъв проблем да го направите. (Просто се уверете, че сте включили отново хладилника и фризера веднага щом е безопасно да го направите, за да запазите нетрайните си продукти).



Струва си да се отбележи, че по-новите кухненски устройства със сложна електроника са изправени пред по-голям риск от по-обикновените устройства. Висококачествена кафемашина с електронен интерфейс ще бъде много по-трудна за ремонт от обикновен блендер поради наличието на чувствителни елементи като полупроводници. За да улесните нещата, когато небето заплашва да се отвори, групирайте малките си кухненски уреди на един защитен от пренапрежение разклонител и етикетирайте кабелите за бързо изключване при аварийни ситуации. Но в идеалния случай тези уреди трябва да останат изключени от контакта не само по време на буря, но и когато не се използват.



Какво всъщност се случва при мълния?



Когато гръм или мълния засегне дома ви, напрежението се увеличава интензивно за кратък период. Директните удари имат най-лоши последици. Въздухът около мълния може да достигне 27 000 градуса по Целзий, което е по-горещо от повърхността на слънцето. Тази температура е достатъчно висока, за да разтопи изолацията на проводника, да унищожи компоненти на уред и дори да причини пожари.



По време на пренапрежение прекомерното напрежение преминава през домашната ви електрическа система, търсейки пътя на най-малкото съпротивление към земята. Следователно, всички включени в контакта устройства стават част от този път. Незащитен кухненски уред може дори да пострада от по-малки пренапрежения, ако се случват многократно. Тези малки колебания може да не причинят незабавна повреда, а вместо това бавно да ерозират вътрешните компоненти, докато достигнат точка на разваляне, пише actualno.