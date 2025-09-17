ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Кои уреди за изключим при гръмотевична буря?
И така, кои уреди се изключват по време на буря?
Доста от тези ценни устройства се намират във вашата кухня. Малките кухненски уреди, включително кафемашини, тостери, фритюрници с горещ въздух и стационарни миксери, са особено уязвими. Това е така, защото за разлика от много големи уреди като хладилници и печки, по-малките устройства често нямат вградена защита от пренапрежение. Разбира се, ако предпочитате да вземете тази допълнителна предпазна мярка с по-големите уреди, няма никакъв проблем да го направите. (Просто се уверете, че сте включили отново хладилника и фризера веднага щом е безопасно да го направите, за да запазите нетрайните си продукти).
Струва си да се отбележи, че по-новите кухненски устройства със сложна електроника са изправени пред по-голям риск от по-обикновените устройства. Висококачествена кафемашина с електронен интерфейс ще бъде много по-трудна за ремонт от обикновен блендер поради наличието на чувствителни елементи като полупроводници. За да улесните нещата, когато небето заплашва да се отвори, групирайте малките си кухненски уреди на един защитен от пренапрежение разклонител и етикетирайте кабелите за бързо изключване при аварийни ситуации. Но в идеалния случай тези уреди трябва да останат изключени от контакта не само по време на буря, но и когато не се използват.
Какво всъщност се случва при мълния?
Когато гръм или мълния засегне дома ви, напрежението се увеличава интензивно за кратък период. Директните удари имат най-лоши последици. Въздухът около мълния може да достигне 27 000 градуса по Целзий, което е по-горещо от повърхността на слънцето. Тази температура е достатъчно висока, за да разтопи изолацията на проводника, да унищожи компоненти на уред и дори да причини пожари.
По време на пренапрежение прекомерното напрежение преминава през домашната ви електрическа система, търсейки пътя на най-малкото съпротивление към земята. Следователно, всички включени в контакта устройства стават част от този път. Незащитен кухненски уред може дори да пострада от по-малки пренапрежения, ако се случват многократно. Тези малки колебания може да не причинят незабавна повреда, а вместо това бавно да ерозират вътрешните компоненти, докато достигнат точка на разваляне, пише actualno.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става н...
08:17 / 17.09.2025
Груба грешка в "Игри на волята" обрече Завоевателите
22:28 / 16.09.2025
Бачорски е един от тримата "предатели" в новото риалити "Traitors...
21:43 / 16.09.2025
Мъж, известен в Тик Ток с изцепките си, нападна охранител в Бурга...
21:00 / 16.09.2025
Керана изненада с необичайна гледка преди концерта й в Пловдив
20:17 / 16.09.2025
Българка е втора по красота в Европa
20:03 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
12:59 / 15.09.2025
Рая Пеева и Явор Бахаров отново заедно
14:40 / 15.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS