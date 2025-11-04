ИЗПРАТИ НОВИНА
Кое пере по-добре - гелът или прахът за пране?
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 22:30
©
Вероятно на всеки се е случвало - отивайки на пазар за препарат за пране, да се обърка от изобилието и разновидностите. Всеки продукт обещава да е най-добър и максимално ефективно да се погрижи за дрехите ни. 

Така изникват безброй въпроси, сред които безспорно най-открояващият се е: каква е разликата между прахообразен и течен перилен препарат? И както често се случва, добрите познанията ще ни дадат най-точния отговор.

Какво съдържа перилният препарат:

- Активните съставки в прахообразните и течните перилни препарати са "повърхностноактивни вещества“ (ПАВ), наричани още детергенти. Те са голяма и разнородна категория химични съединения, чиито молекули съдържат групи с различна структура – едната взаимодейства добре с водата, а другата – с мазнините. Това полезно свойство позволява на веществата да отстраняват мазнини и замърсявания от тъканите.

- Фофосфати - помагат срещу т.нар. твърда вода.

- Оптични избелители (OBA) - съединения, използвани за подобряване на външния вид на материалите чрез увеличаване на тяхната белота и яркост.

- Ензими - протеини, включени в някои препарати за разграждане на петна.

- Химически действат като катализатори — ускоряват реакциите.

Перилните препарати обикновено имат и аромати. Те не са съществени за процеса на почистване, но създават усещане за свежест.

Каква е разликата между прахообразен и течен препарат за пране:

Състав и форма

Прах за пране – съдържа сухи гранули, соли и активни съставки като натриев карбонат, пероксиди и ензими

Течен препарат  – активните вещества са разтворени във вода. Често са добавени консерванти и ароматизатори.

Разтваряне и ефективност

 

Понякога прахът може да не се разтвори напълно - особено при ниски температури и по-стар модел пералня машина. В резултат на това остават следи по дрехите.

Течният препарат се разтваря напълно, дори при студено пране, което го прави по-подходящ за бързи и нискотемпературни цикли.

Премахване на петна

Прахът за пране обикновено съдържа избелващи агенти - пероксиди, които са добри за бели дрехи и силно замърсено пране.

Течният препарат често е по-ефективен срещу мазни петна и замърсявания, защото съдържа вещества, които разграждат мазнините по-добре.

Праховете имат в състава си повече соли и могат да оставят утайка в пералнята - ако се използват често или при твърда вода.

Течните препарати често водят до развитието на бактерии и мухъл вътре в машината - ако не се почиства редовно.

Икономичност и опаковка

Прахът обикновено е по-евтин и често се предлага в рециклируеми картонени кутии.

 

Течните препарати са по-удобни за дозиране и могат да се нанасят директно върху петна, но обикновено са по-скъпи и – и са в пластмасови бутилки.

Обобщение

Ако перем бели дрехи, на висока температура, по-удачно е да посегнем към праха. За цветните дрехи – съответно - течен препарат.

Важно е да знаем, че и двата вида могат да бъдат достатъчно ефективни – ако са правилно подбрани според нуждите, типа тъкани и температурата на водата, пише Ladyzone.







