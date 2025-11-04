ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кое пере по-добре - гелът или прахът за пране?
Така изникват безброй въпроси, сред които безспорно най-открояващият се е: каква е разликата между прахообразен и течен перилен препарат? И както често се случва, добрите познанията ще ни дадат най-точния отговор.
Какво съдържа перилният препарат:
- Активните съставки в прахообразните и течните перилни препарати са "повърхностноактивни вещества“ (ПАВ), наричани още детергенти. Те са голяма и разнородна категория химични съединения, чиито молекули съдържат групи с различна структура – едната взаимодейства добре с водата, а другата – с мазнините. Това полезно свойство позволява на веществата да отстраняват мазнини и замърсявания от тъканите.
- Фофосфати - помагат срещу т.нар. твърда вода.
- Оптични избелители (OBA) - съединения, използвани за подобряване на външния вид на материалите чрез увеличаване на тяхната белота и яркост.
- Ензими - протеини, включени в някои препарати за разграждане на петна.
- Химически действат като катализатори — ускоряват реакциите.
Перилните препарати обикновено имат и аромати. Те не са съществени за процеса на почистване, но създават усещане за свежест.
Каква е разликата между прахообразен и течен препарат за пране:
Състав и форма
Прах за пране – съдържа сухи гранули, соли и активни съставки като натриев карбонат, пероксиди и ензими
Течен препарат – активните вещества са разтворени във вода. Често са добавени консерванти и ароматизатори.
Разтваряне и ефективност
Понякога прахът може да не се разтвори напълно - особено при ниски температури и по-стар модел пералня машина. В резултат на това остават следи по дрехите.
Течният препарат се разтваря напълно, дори при студено пране, което го прави по-подходящ за бързи и нискотемпературни цикли.
Премахване на петна
Прахът за пране обикновено съдържа избелващи агенти - пероксиди, които са добри за бели дрехи и силно замърсено пране.
Течният препарат често е по-ефективен срещу мазни петна и замърсявания, защото съдържа вещества, които разграждат мазнините по-добре.
Праховете имат в състава си повече соли и могат да оставят утайка в пералнята - ако се използват често или при твърда вода.
Течните препарати често водят до развитието на бактерии и мухъл вътре в машината - ако не се почиства редовно.
Икономичност и опаковка
Прахът обикновено е по-евтин и често се предлага в рециклируеми картонени кутии.
Течните препарати са по-удобни за дозиране и могат да се нанасят директно върху петна, но обикновено са по-скъпи и – и са в пластмасови бутилки.
Обобщение
Ако перем бели дрехи, на висока температура, по-удачно е да посегнем към праха. За цветните дрехи – съответно - течен препарат.
Важно е да знаем, че и двата вида могат да бъдат достатъчно ефективни – ако са правилно подбрани според нуждите, типа тъкани и температурата на водата, пише Ladyzone.
