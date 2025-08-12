ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кмет се ожени тайно, направи грандиозна сватба
Това се е случило преди време, но в последните дни започнаха тук-там да изтичат фотоси от тържеството, което се е провело в моден голф клуб. В същото време пък в Елин Пелин и околностите се обсъжда, че забраната за снимане може да идва и от присъствието на прочути гости, но тази информация засега не е потвърдена.
Така или иначе в социалните мрежи вече се появиха снимки от щастливото събитие за кмета.
Това е втори брак на Ивайло Симеонов, който се разведе с първата си съпруга по време на първия си мандат. Това съобщиха пред "Телеграф“ хора от града, наричан още и българския Ориндж Каунти, но без портокалите. С първата си жена Ивайло има двама синове. А новата му жена, Мария, също има две деца, но момичета, казват запознати.
Мария и Ивайло се сдобиха и с момченце, което се появи на бял свят на 21 декември 2023 г. Кръстиха го с магичното име Баян. Така общо отрочетата на семейство Ивайло и Мария Симеонови са пет.
Във фейсбука на хореографа Рангел Вангелов, който е бил водещ на част от церемонията, изненадващо се появи съобщение за сватбата на кмета. Хореографът написа: "Той не само че си я обича и обожава, а и не преставаше да си я търси с поглед измежду всичките ни 337 човека! Той, освен всичко друго, я е възлюбил в сърцето! Ивайло Симеонов e щастлив, адски много, когато Мария, вече Симеонова, е щастлива!".
