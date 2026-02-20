ЗАРЕЖДАНЕ...
|Клиентка: Дете, облизвайки си пръстчето, опипа почти всички понички
"Действието се развива в "Т Маркет". Влязох да пазарувам и точно покрай стелажите с банички, понички и т.н., от които се предполага, че всеки трябва да си вземе внимателно, оборудван с ръкавица и торбичка, минава едно младо семейство "роми" с малко дете, което, облизвайки си пръстчето, успя да опипа почти всички понички в най-долния ред.
На направената от мен забележка бащата скочи яростно и едва не ме наби. Последваха викове и заплахи. Когато се обърнах към служителките на щанда, последва нова порция викове, а една служителка измънка, че няма какво да направят, че общината ги защитава. А нас кой ще защити?!
И това, което най-много ме заболя и ядоса, че никой, ама никой освен мен не реагира. Мила, родна картинка, нали?
Но това, което искам да посъветвам всички ви, не купувайте от непакетираните закуски, защото не се знае кой преди това ги е пипал и облизал".
