|Китай и САЩ постигнаха споразумение за TikTok
Както Бесент заявява в четвъртък, 30 октомври, Китай е одобрил споразумението за прехвърляне на собствеността върху американските активи на TikTok.
Очаква се те да бъдат притежавани от ново предприятие, което ще принадлежи предимно на американски инвеститори, а делът на ByteDance ще бъде намален до по-малко от 20%, както изисква законът за националната сигурност.
"В Куала Лумпур ние окончателно съгласувахме споразумението за TikTok от гледна точка на получаване на одобрение от Китай и очаквам то да бъде реализирано в следващите седмици и месеци и най-накрая да видим решение на този въпрос“, коментира той по време на срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с китайския лидер Си Дзинпин.
Министерството на търговията на Китай, от своя страна, заявява, че Китай ще реши по подходящ начин въпросите, свързани с TikTok, със Съединените щати.
