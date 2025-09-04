ИЗПРАТИ НОВИНА
Китаец пред Reuters: Българското кисело мляко е много популярно при нас
Автор: Лора Димитрова 21:47
©
Всяка година стотици китайски туристи се стичат в българското планинско село Момчиловци за фестивал, посветен на местното кисело мляко, което е известно със своите ползи за здравето и се е превърнало в хит сред потребителите в Китай.

Китайските посетители се смесват с местните жители в селото в Родопите, близо до гръцката граница. На сцена на площада на селото певци и гайдари в традиционни бродирани носии изпълняват народни песни под късното лятно слънце, пише Reuters.

Производители на кисело мляко и сирене от региона, много от които говорят китайски, предлагат мостри и продукти за продажба.

"Българското кисело мляко е много популярно в Китай... така че искаме да опитаме чистото кисело мляко тук“, каза 37-годишният Ге Лин, турист от Китай.

Китайски туристи посещават Момчиловци от 2009 г., когато китайска млечна компания за първи път внася бактериите, открити в местното кисело мляко. Продуктът на компанията, с марката Mosilian, сега се продава в повечето китайски супермаркети.

В началото на 20-ти век българският микробиолог Стамен Григоров и руският зоолог Ели Мечников откриват, че консумацията на кисело мляко помага на българските селяни да живеят по-дълго.

Българското кисело мляко съдържа Lactobacillus bulgaricus и други бактерии, уникални за региона, които подобряват здравето, имунитета и дълголетието, каза проф. д-р Пенка Петрова, директор на Института по микробиология към Българската академия на науките.

"Българското кисело мляко може би е първият пробиотик в света и е било използвано за лечение на различни заболявания. Всеки бактериален щам, изолиран от домашно приготвено кисело мляко, има различни свойства“, каза тя.

Редица скорошни научни изследвания, отваря нов разделса установили, че ферментиралите млечни продукти от България имат полезни за здравето свойства.

37-годишният Димитър Данчев, животновъд четвърто поколение от региона, каза, че местното кисело мляко се прави както от краве, така и от овче мляко и свойствата му варират в зависимост от сезона.

"През пролетта, когато животните пасат прясна трева, киселото мляко има специфични характеристики, ... докато през есента, когато тревата е по-суха, млякото е по-гъсто.“

95-годишната Митра Парева каза, че киселото мляко е част от ежедневната ѝ диета през целия ѝ живот.

"Киселото мляко е полезно за мен. Първите храни на трапезата ми са хлябът и киселото мляко“, каза тя.







