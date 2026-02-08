ИЗПРАТИ НОВИНА
Кенеди-младши: За 20 дни свалих 9 кг с месо и кисело зеле
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:22
Силно рестриктивна диета, съсредоточена върху месо и ферментирали храни, помогнала на Робърт Ф. Кенеди-младши да свали 9 килограма за 20 дни. Подробностите разкри самият министър на здравеопазването и социалните услуги на САЩ в скорошно интервю в подкаст на USA TODAY.

“Ям само месо и ферментирали храни - кисело зеле. Това може да не е правилно за други хора, но аз загубих 40% от висцералните си мазнини в рамките на месец", каза той в подкаста, визирайки мазнините, които обграждат вътрешните органи и са свързани с по-висок риск от сърдечносъдови заболявания.

“Начинът, по който се чувствам, умствената ми яснота, способността ми да си спомням думи - имам забележимо подобрение, можете да отдадете част от това на плацебо ефекта, но свалих 9 килограма за 20 дни", твърди Кенеди-младши.

Коментарите на министъра идват на фона на актуализираните федерални хранителни насоки на администрацията на Тръмп, които слагат край на “войната срещу наситените мазнини", американците трябва да ядат големи количества месо и сирене, като същевременно сведат до минимум консумацията на пълнозърнести храни.

Диетата на Кенеди-младши включва животински продукти като месо, млечни продукти и яйца, съобщи Fox News Digital. Ферментиралите храни в нея могат да поддържат здравето на червата, да засилят имунната функция и да намалят възпалението чрез увеличаване на полезните бактерии в червата. Експертите отбелязват още, че процесът на ферментация може да произвежда съединения, свързани с по-добро настроение, енергия и сън.

Медиите в САЩ пишат, че министърът яде пържола с ферментирали зеленчуци за закуска и дори носи собствено кисело зеле в ресторантите - навик, за който съпругата му, актрисата Шерил Хайнс, разказа наскоро. Актрисата Шерил Хайнс - съпруга на Кенеди-младши.

“Вземам моята малка чанта, една от хубавите ми чанти, които вадя само от време на време, защото искам да ги запазя хубави, и той ми подава торбичка с кисело зеле и казва: “Можеш ли да сложиш това в чантата си? Хората си мислят: Фу, каква е тази миризма? Не се тревожете, това е вечерята на съпруга ми - опитвам се да изпреваря въпросите.

Хранителният план на Кенеди е рестриктивна диета, състояща се от месо, риба, яйца, морски дарове и някои други животински продукти като сирене и масло, коментират учени и пред Harvard Health.

“Режимът би трябвало да ускори разграждането на мазнините и да подобри кръвната захар", обяснява Шанън Хейнс, диетолог в болница “Бакус" в Норич, Кънектикът.

Проучвания обаче показват, че тази диета може да увеличи риска от възпаления поради обилното количество червено месо и да натовари бъбреците.

“Като лекар, фокусиран върху превенцията на рака, препоръчвам средиземноморска диета - пълнозърнести храни, плодове, зеленчуци и постни протеини, за оптимално здраве и дълголетие", коментира д-р Миа Казанджиян, рентгенолог в Кънектикът.

Тя е категорична, че всеки, който обмисля да се заеме с плана на Кенеди, първо трябва да се консултира с лекар. През януари роденият във Вашингтон, окръг Колумбия министър, отпразнува 72-ия си рожден ден с чиния с пържола, вместо с традиционна сладка торта, припомнят медиите.

“Без торта, само пържола. Честит рожден ден, @SecKennedy! Толкова сме благодарни за вашето лидерство и решителност да направим Америка отново здрава", пише в официалния X акаунт на Министерството на здравеопазването и социалните услуги.







