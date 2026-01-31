ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кейт за Шарлот: Това не е по нейно желание
Още един пример за това е скорошното посещението на бъдещата кралица на ръгби клуба Wakefield Trinity – е част от първото ѝ самостоятелно пътуване за годината извън Лондон.
Като патрон на Ръгби футболната лига, тя се включи в откровен разговор с момичешкия отбор - за спорта и семейния живот. И неочаквано разкри една подробност за навиците на дъщеря си Шарлот.
Когато едно от момичетата я попита дали 10-годишната принцеса спортува, Кейт отговори, че тя определено е спортна натура, но все пак има едно нещо, което не практикува. "Тя се занимава с много спортове, но не и с ръгби. Истината е, че това не е по нейно желание – просто в училище е много трудно да се играе този спорт.“
Попитана за собственото си спортно минало, Кейт разказа, че в училище е играла "много нетбол“, но е пропуснала ръгбито. "За него се изискват доста специфичен набор от физически умения и близък контакт, нали?“ – обърна се тя към момичетата, допълвайки с усмивка, че няма много други спортове, в които можеш да кажеш, че близкият контакт е нещо добро.
Принцеса Кейт и принц Уилям са говорили публично за спортните умения на дъщеря си - тя бяга на писта, танцува балет и степ, играе футбол и се занимава с гимнастика. Шарлот често е придружавала родителите си на тенис турнира Уимбълдън в последните лета, а семейството на Уелс разполага със собствен тенис корт в селската си резиденция Анмър Хол.
И все пак, Шарлот понякога играе ръгби – но е с близките си, у дома. "Всъщност това е толкова забавен спорт. Дори най-малкият член на семейството ни - Луи го практикува“, допълва още Кейт. И уточнява, че 7-годишният принц участва в седмична програма за игра с ръгби за деца на възраст между 2 и 7 години.
Единственият човек, с който не играе е с брат си принц Джордж – той вече е на 12 години и настигa родителите си на ръст. По време на коледните празници Кейт не възрази и дори се усмихна, когато доброжелател от тълпата ѝ каза, че "един ден Джордж ще бъде висок поне 1,93 м“.
