ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
Автор: Илиана Пенова 12:53Коментари (0)2538
©
Средните заплати в частния сектор в Гърция миналата година са били 1362,66 евро бруто, което е с 20 евро повече в сравнение с 2024 г., докато средната заплата на пълен работен ден се е увеличила до 1516 евро от 1478 евро година по-рано (с 38 евро повече), пише Еkathimerini.com.

Като цяло, един на всеки трима работници е получавал заплата под 1000 евро бруто на месец през 2025 г., докато шест от 10 са получавали до 1200 евро. 

Всъщност, значителното увеличение на минималната работна заплата през последните години доведе до забележими промени сред работниците, получаващи заплати до 1500 евро. Следователно, докато 61% от служителите в частния сектор са получавали между 801 и 1500 евро както през 2024 г., така и през 2025 г., тези, получаващи заплати между 800 и 1000 евро бруто, са намалели с 46% през 2025 г. в сравнение с предходната година, а служителите със заплата между 1001 и 1500 евро са се увеличили с 54%. 

Както може да се види от годишните данни на системата Ergani (извлечени от аналитичните периодични декларации на работодателите), в Гърция много малките предприятия са огромното мнозинство, като 88% или 267 245 наемат от един до десет служители. Броят на тези компании всъщност се е увеличил с 2805 предприятия (+1,06%) за една година. 

Общо предприятията, които имат служители по частноправни трудови договори, възлизат на 304 568, докато в техните клонове – в различни региони от централата им – те достигат 355 509.

Броят на служителите по частноправни трудови договори възлиза на 2 460 720, което е увеличение със 70 563 души или 2,95% в сравнение с 2024 г. Показател за размера на предприятията в гръцката икономика е, че само 10 компании имат 3000-4000 служители (в сравнение с девет през 2024 г.), докато други 19 компании имат над 4000 служители. 1,7% от всички предприятия с над 50 служители представляват 47,24% от общия брой служители. 

Най-голямата група (750 113 или 29%) са заети в 937 предприятия, всяко от които има над 250 служители. Следват 681 535 служители (26,30%), които работят в 35 910 предприятия с 10-49 служители. Значителен е и броят на работниците (395 485 или 15,26%), заети в много малки предприятия с до четирима служители.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Пътешественик: Столицата на Колумбия няма нищо общо с представата...
08:12 / 03.02.2026
Едно от най-емблематичните заглавия на XXI век се завръща на голе...
16:19 / 02.02.2026
Dara иска да се откаже от "Евровизия"
12:48 / 02.02.2026
Силвена Роу: Станах баба на близнаци
11:01 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
13:33 / 01.02.2026
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Футбол - други
Електронно таксуване в градския транспорт
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: