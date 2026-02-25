ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Кавгите носят нещастие днес
Св. Тарасий е роден около 730 г. в Константинопол в благородно и благочестиво семейство. Баща му, Георги, заемал висока позиция в двора на византийския император, а майка му, Енкратия, била известна с благочестието си.
Забранено е да се псува или да се карате – вярвало се е, че кавгите в деня на Св. Тарасий ще донесат нещастие за цялата година. Забранено е да се отсичат дървета – особено върба, тъй като тя е символ на пролетта.
На този празник жените трябва да подредят и да почистят домовете си, особено около печката – вярвали, че това ще осигури просперитет и късмет през цялата година.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Почина бащата на Есил Дюран
22:31 / 24.02.2026
За втори път пловдивчанка влиза в риалити, за да търси любовта
17:20 / 24.02.2026
Шеф Петров за Азис: Като токата и фуга
16:29 / 24.02.2026
Последният стана първи, България в захлас!
13:38 / 24.02.2026
Водещо приложение за чат добавя функция за автоматично изпращане ...
12:56 / 24.02.2026
Почина известен актьор
11:43 / 24.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Едно условие е от решаващо значение за купуването на жилище
14:14 / 23.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS