Кавгите носят нещастие днес
Автор: ИА Фокус 07:54
На днешния ден е празникът на Свети Тарасий, архиепископ Константинополски, според православния календар. 

Св. Тарасий е роден около 730 г. в Константинопол в благородно и благочестиво семейство. Баща му, Георги, заемал висока позиция в двора на византийския император, а майка му, Енкратия, била известна с благочестието си. 

Забранено е да се псува или да се карате – вярвало се е, че кавгите в деня на Св. Тарасий ще донесат нещастие за цялата година. Забранено е да се отсичат дървета – особено върба, тъй като тя е символ на пролетта.

На този празник жените трябва да подредят и да почистят домовете си, особено около печката – вярвали, че това ще осигури просперитет и късмет през цялата година.







