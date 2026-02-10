ИЗПРАТИ НОВИНА
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
Автор: Георги Кирилов 12:27Коментари (0)69
© Plovdiv24.bg
Бившата национална състезателка по художествена гимнастика Катрин Тасева очаква второто си дете. През уикенда се е провело baby shower парти, организирано в тесен кръг от близки приятели, споделят читатели на Plovdiv24.bg.

По последния момент Тасева и партньорът й бизнесменът Станислав Сивков не са знаели какъв ще е полът на бъдещия им наследник. 

Заедно с първородното им момченце Николай те са отворили бял гардероб, пълен с бебешки розови дрешки по време на т.нар. gender reveal изненада.

Празненството е било запазено в пълна дискретност, а емоционалният момент е разкрил, че семейството очаква момиче.

До този момент в публичното пространство няма информация за втората бременност на Катрин Тасева, което прави новината ексклузивна.

Бившата гимнастичка, която след края на спортната си кариера се отдаде на семейството и личните си проекти, рядко споделя детайли от личния си живот. 

Тя ревностно криеше първата си бременност.


