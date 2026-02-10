ЗАРЕЖДАНЕ...
|Катрин Тасева очаква бебе номер 2
По последния момент Тасева и партньорът й бизнесменът Станислав Сивков не са знаели какъв ще е полът на бъдещия им наследник.
Заедно с първородното им момченце Николай те са отворили бял гардероб, пълен с бебешки розови дрешки по време на т.нар. gender reveal изненада.
Празненството е било запазено в пълна дискретност, а емоционалният момент е разкрил, че семейството очаква момиче.
До този момент в публичното пространство няма информация за втората бременност на Катрин Тасева, което прави новината ексклузивна.
Бившата гимнастичка, която след края на спортната си кариера се отдаде на семейството и личните си проекти, рядко споделя детайли от личния си живот.
Тя ревностно криеше първата си бременност.
