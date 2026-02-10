Катрин Тасева очаква бебе номер 2

© Plovdiv24.bg Бившата национална състезателка по художествена гимнастика Катрин Тасева очаква второто си дете. През уикенда се е провело baby shower парти, организирано в тесен кръг от близки приятели, споделят читатели на Plovdiv24.bg.



По последния момент Тасева и партньорът й бизнесменът Станислав Сивков не са знаели какъв ще е полът на бъдещия им наследник.



Заедно с първородното им момченце Николай те са отворили бял гардероб, пълен с бебешки розови дрешки по време на т.нар. gender reveal изненада.



Празненството е било запазено в пълна дискретност, а емоционалният момент е разкрил, че семейството очаква момиче.



До този момент в публичното пространство няма информация за втората бременност на Катрин Тасева, което прави новината ексклузивна.



Бившата гимнастичка, която след края на спортната си кариера се отдаде на семейството и личните си проекти, рядко споделя детайли от личния си живот.



Тя ревностно криеше първата си бременност.