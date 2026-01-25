ЗАРЕЖДАНЕ...
|Катерач изкачи една от най-високите сгради в света без въже
Според президента на Руската федерация по катерене Дмитрий Бичков, Хонолд е "уникален атлет, който постигна такъв резултат благодарение на добри физически способности и чувство за самоконтрол", пише ТАСС.
Небостъргачът "Тайпе 101“, висок 508 метра и основна туристическа атракция, беше най-високата сграда в света от 2004 до 2010 г., но в момента тази титла се държи от Бурж Халифа в Дубай.
В средната част на сградата има 64 етажа в осем надвиснали секции, което прави изкачването особено трудно.
Според NEXTA, Хонолд не е първият човек, който се изкачва на кулата, но е първият, който го прави без никаква защита.
