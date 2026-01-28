ЗАРЕЖДАНЕ...
|Карлос Насар ще кара автомобил за над 125 000 евро
През подготовката си за 2026 година олимпийският шампион ще разчита на Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé (б.р. - цената на колата е над 125 000 евро) като свой доверен партньор в пътуванията, свързани със състезателния му график.
По време на официалното предаване на автомобила изпълнителният директор на Силвър Стар, г-н Негован Йосифович, подчерта общите ценности между марката и атлета:
"Карлос Насар е пример за силен характер, упоритост и последователност – качества, които са в основата и на нашата философия като компания. Щастливи сме, че имаме възможност да подкрепим един изключителен български атлет по пътя му напред.“
От своя страна Карлос Насар сподели удовлетворението си от новото партньорство:
"Mercedes-Benz е марката, която повече от 140 години задава посоката в автомобилния свят. За мен е чест да стана част от това наследство и заедно с екипа на Силвър Стар да вървим рамо до рамо към нови победи.“
Карлос Насар е сред най-ярките имена в съвременния български спорт. Олимпийски шампион, многократен световен и европейски първенец, той се утвърди като символ на силата и класата на българската школа във вдигането на тежести.
През 2025 година Насар бе отличен с приза "Мъж на годината“, а през 2024-та получи и признанието "Спортист на годината“, поредно доказателство за изключителния му принос към българския спорт.
Изборът на Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé напълно отразява характера и шампионския стил на атлета. Моделът е спортен SUV с внушително присъствие, който съчетава динамика, комфорт и високо ниво на сигурност. Трилитровият редови шестцилиндров двигател с Mild Hybrid технология развива 435 конски сили, осигурявайки впечатляващо ускорение и стабилност при всякакви условия.
Автомобилът е в елегантен цвят обсидиан черен металик и разполага с характерните AMG дизайнерски елементи в интериора. Високото ниво на оборудване гарантира максимален комфорт при пътуване – от head-up дисплей и MULTIBEAM LED фарове до интуитивната мултимедийна система MBUX с разширени функции и Live Traffic.
