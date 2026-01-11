ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Камелия проговори за сурогатното майчинство: Преминах през Ада
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:01Коментари (0)335
© bTV
Попфолк певицата Камелия реши да коментира осиновяването и сурогатното майчинство по време на откровено интервю. По време на участието си CoolT по bTV тя проговори и за натиска и нетактичните въпроси, които е трябвало да понася за това, че с Цветин нямат родни деца.

"Такива неща не се питат. Това е нетактично, ненужно и объркващо", заяви певицата. По думите ѝ никой няма право да изисква обяснение за толкова личен избор, защото:

"Никой не знае дали тези хора искат деца, дали могат да имат деца и през какво преминават".

Певицата призна и че през годините е чувала болезнени думи и зад гърба си:

"Да ти казват, че си бездетна. Че защо той е с теб, защото си по-възрастна и не можеш да му родиш деца... Това боли. Може да те сринат, ако не си с правилния човек. Но нас това ни направи по-силни. Останахме двамата в тази битка и извървяхме пътя си до края."

Тя се обяви и "за" сурогатното майчинство и необходимостта от закон в тази посока:

"Бях лъгана, ограбена, губих време, пари и надежда. В България няма закон за сурогатството, а имаме демографска криза. Ще има повече българчета, щастливи семейства, доволни родители. Това не е противобожие – това е помощ. Не жена си продава детето. Това е помощ между хора. Живеем в ново време, със съвременни технологии – време е да си помогнем."

Тя заяви, че по отношение на грижата на децата  - Баян и Касия, вкъщи ѝ помагат две детегледачки от Филипините.

Тя сподели, че е преминала през много борби през пътя на Ада. Тя се е примирила, че не може да стане майка дори чрез ин витро процедури.


Още по темата: общо новини по темата: 2928
10.01.2026 На 81 днес стана един от най-големите
10.01.2026 Любимата певица на цяла България днес става на 63!
10.01.2026 Оплюха новия проект на Магърдич Халваджиян: Не става!
10.01.2026 Христо Калоферов: Жена ми го избра този костюм
10.01.2026 Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09.01.2026 Азис: Ще се омъжвам!
предишна страница [ 1/488 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Една зодия много ще реве днес
07:00 / 11.01.2026
НИМХ: Бъдете внимателни и бъдете готови за виелици
06:50 / 11.01.2026
Голям празник е днес. Много българи черпят за имен ден
06:40 / 11.01.2026
Дъщерята на Жени Живкова за пръв път показа най-новия член на фам...
17:06 / 10.01.2026
Любимата певица на цяла България днес става на 63!
14:05 / 10.01.2026
В Пловдив се роди наследничката на Маргините Марая Месропян
10:25 / 10.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
22:15 / 09.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
12:30 / 09.01.2026
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
17:24 / 09.01.2026
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
19:00 / 09.01.2026
Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народопсихологията на българина
Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народопсихологията на българина
10:40 / 09.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ремонтът на Главната
Поскъпване на хранителните продукти
Родители от Хуманитарната гимназия настояха за нова сграда
Болница "Свети Мина" пред фалит
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: