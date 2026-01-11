ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Камелия проговори за сурогатното майчинство: Преминах през Ада
"Такива неща не се питат. Това е нетактично, ненужно и объркващо", заяви певицата. По думите ѝ никой няма право да изисква обяснение за толкова личен избор, защото:
"Никой не знае дали тези хора искат деца, дали могат да имат деца и през какво преминават".
Певицата призна и че през годините е чувала болезнени думи и зад гърба си:
"Да ти казват, че си бездетна. Че защо той е с теб, защото си по-възрастна и не можеш да му родиш деца... Това боли. Може да те сринат, ако не си с правилния човек. Но нас това ни направи по-силни. Останахме двамата в тази битка и извървяхме пътя си до края."
Тя се обяви и "за" сурогатното майчинство и необходимостта от закон в тази посока:
"Бях лъгана, ограбена, губих време, пари и надежда. В България няма закон за сурогатството, а имаме демографска криза. Ще има повече българчета, щастливи семейства, доволни родители. Това не е противобожие – това е помощ. Не жена си продава детето. Това е помощ между хора. Живеем в ново време, със съвременни технологии – време е да си помогнем."
Тя заяви, че по отношение на грижата на децата - Баян и Касия, вкъщи ѝ помагат две детегледачки от Филипините.
Тя сподели, че е преминала през много борби през пътя на Ада. Тя се е примирила, че не може да стане майка дори чрез ин витро процедури.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2928
|
|предишна страница [ 1/488 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Една зодия много ще реве днес
07:00 / 11.01.2026
НИМХ: Бъдете внимателни и бъдете готови за виелици
06:50 / 11.01.2026
Голям празник е днес. Много българи черпят за имен ден
06:40 / 11.01.2026
Дъщерята на Жени Живкова за пръв път показа най-новия член на фам...
17:06 / 10.01.2026
Любимата певица на цяла България днес става на 63!
14:05 / 10.01.2026
В Пловдив се роди наследничката на Маргините Марая Месропян
10:25 / 10.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
22:15 / 09.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS