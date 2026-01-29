ЗАРЕЖДАНЕ...
|Какво трябва да знаем за смъртоносния вирус Нипа след появата на случаи в Индия?
Какво е вирусът Нипа?
Нипа е рядка вирусна инфекция, която се разпространява главно от заразени животни, предимно плодоядни прилепи, към хората. Тя може да бъде безсимптомна, но често е много опасна, като смъртността варира от 40% до 75%, в зависимост от капацитета на местната здравна система за откриване и лечение, според Световната здравна организация.
Въпреки че може да се разпространява и от човек на човек, това не става лесно и епидемиите обикновено са малки и доста ограничени, според експерти и Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията.
Кандидат-ваксини са в процес на разработване, макар че все още никоя не е одобрена.
Колко често се среща?
Нипа е идентифициран за първи път в Малайзия през 1999 г. Оттогава почти всяка година има малки епидемии, предимно в Бангладеш. Индия също е засегната от спорадични епидемии.
Според Коалицията за иновации в подготовката за епидемии - група, която проследява новопоявилите се заплахи от болести и финансира разработването на медицински средства за защита срещу тях - към декември са регистрирани общо 750 случая, а 415 от пациентите са починали.
Как се разпространява?
Когато за първи път е идентифициран в Малайзия, Нипа се разпространява главно чрез директен контакт с болни свине или заразени тъкани. Оттогава насам той се разпространява по-често чрез контакт с това, което учените наричат негов естествен гостоприемник - плодоядни прилепи.
По-конкретно, консумацията на плодове или плодови продукти – като суров сок от финикова палма – съдържащи урина или слюнка от заразени плодоядни прилепи, е най-вероятният източник на инфекция, според СЗО.
Установено е разпространение от човек на човек, главно след близък контакт между болен пациент и неговото семейство или лица, които се грижат за него.
Какви са симптомите?
Първоначалните симптоми на Нипа, като треска, главоболие и мускулни болки, не са специфични и могат да бъдат объркани с други заболявания. Те могат да бъдат последвани от неврологични признаци, показващи остър енцефалит или възпаление на мозъка, а някои хора изпитват тежки респираторни проблеми.
В тежки случаи се появяват гърчове, които в рамките на няколко дни преминават в кома.
Повечето хора, които се подобряват, се възстановяват напълно, но някои изпитват дългосрочни неврологични проблеми.
Колко трябва да се притесняваме?
Въпреки че Нипа е опасно заболяване с висока смъртност, според учените все още няма признаци, че става по-лесно предаваемо между хората или се разпространява лесно по целия свят.
Въпреки това, според СЗО, това остава сериозен проблем за общественото здраве, особено в страните, където епидемиите са по-чести. Това може да доведе и до масово избиване на селскостопански животни, като свине, които са податливи на вируса.
Учените обаче твърдят, че е малко вероятно той да се разпространи в световен мащаб и посочват, че проверките на летищата може да са неефективни, тъй като вирусът има дълъг инкубационен период.
Какви ваксини или лечения съществуват?
Понастоящем няма одобрени ваксини или лечения за Нипа, въпреки че редица кандидати са в процес на тестване, включително една, разработена от учени от Оксфордския университет, участвали в разработването на една от ваксините срещу COVID-19.
Тяхната ваксина срещу Нипа използва същата технология и през декември започна фаза II на тестване в Бангладеш в сътрудничество с Международния център за изследване на диариите заболявания в Бангладеш и с финансиране от CEPI.
