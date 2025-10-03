ИЗПРАТИ НОВИНА
Какво трябва да направите за празника утре, за да предпазите дома си от зло?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:05
©
Утре, 4 октомври, е денят на православния календар, в който се чества паметта на светия свещеномъченик Йеротей, епископ Атински. Празникът се свързва не само с определени традиции и забрани, но и с някои народни обичаи. Един от тези обичаи е свързан с предпазването на дома от всякакво зло. Ето каква е историята на утрешния празник и какво трябва да направите в дома си,  за да не влезе нещастие в него.

Какво трябва да направите на църковния празник утре, 4 октомври?

Към свети Йеротей вярващите се обръщат в най-трудните житейски ситуации, търсейки мъдрост и подкрепа при вземането на важни решения. Той е и небесен покровител на учениците и студентите, закриляйки ги по пътя на знанието. Народът смятал този ден за нестабилен и непредсказуем, пълен с измама и лицемерие, затова всичко трябва да се прави с най-голямо внимание. В древността, на 4 октомври, над вратата са се окачвали връзки лук и чесън - като мощен амулет, който прогонва злото и вредните магии.

История на църковния празник на 4 октомври

Йеротей е роден в Атина, където получава задълбочено образование, типично за онова време. Според църковното предание, той е бил ученик на свети апостол Павел и заедно със свети Дионисий Ареопагит активно проповядвал християнството в Атина.

По-късно Йеротей е назначен за епископ на Атина и става член на Ареопага, върховния съд на този град. Служението му е съпроводено с много чудеса и той печели голямо уважение сред християнската общност.

По време на преследването на християните при император Диоклециан, Йеротей е бил арестуван за пропагандиране на нова вяра, противоречаща на римските традиции. По време на разпити той е жестоко измъчван, но остава верен на убежденията си. Известно е, че е екзекутиран, но подробностите за мъченическата му смърт се различават в различните източници. Смята се, че това се е случило през IV век.

Какво не трябва да правите утре?

Народните поверия съветват да бъдете особено внимателни на този ден: да не се доверявате на непознати, за да избегнете измама, както и да се въздържате от разходки в гората. Освен това, според народнит вярвания, е по-добре на този ден да не се претоварвате с многобройни задачи и тежка физическа работа - в противен случай можете да навредите на здравето си.







