ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Какво означават различните цветове на гъбите за чинии
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:54Коментари (0)499
©
В днешно време, когато домакинствата търсят ефикасни начини да поддържат домовете си чисти и хигиенични, изборът на правилните аксесоари за миене на съдове става неочаквано важен. Много от нас не осъзнават, че дори един обикновен предмет като гъба за миене на съдове може да има специфики, които трябва да знаем. А цветът на гъбите за миене на съдове може да играе ключова роля при избора на подходяща за специфични цели на миене.

Отделните цветове на гъбите не са избрани произволно. Всеки цвят представлява различно ниво на абразивност, което означава колко груб или мек е абразивният слой на гъбата. Тази разлика помага да се определи за кой тип съд или повърхност е най-подходяща гъбата, за да не повредите съда.

Жълта гъба: Тя е най-меката и идеална за измиване на крехки стъклени съдове и порцелан, които лесно могат да се надраскат.

 

Синя гъба: Този цвят показва, че гъбата е все още достатъчно нежна, за да не повреди стъкло и по-фини повърхности, но същевременно ефективно премахва фините замърсявания.

Червено, оранжево, розово: тези цветове показват гъби със средна абразивност, подходящи за многофункционална употреба, включително за по-упорити петна от чинии, но без риск от надраскване.

Зелена гъба: Означава най-твърдите гъби, предназначени за премахване на запечени и засъхнали остатъци от храна. Тези гъби трябва да се използват внимателно, особено върху чувствителни повърхности.

Абразивен слой на гъбата

Абразивният слой, обикновено зелен или син от едната страна на гъбата, е ключов за ефективното премахване на замърсявания. Докато зеленият слой може да е твърде груб за някои повърхности, синият слой е проектиран да бъде по-нежен и да предотвратява надраскване.

Хигиена на гъбите за миене на съдове

Хигиената на гъбите е ключова за осигуряване на безопасно и чисто миене на съдове. Редовното почистване и дезинфекция на гъбите, например в микровълнова фурна или в смес от вода и дезинфектант, помага за поддържането им в добро състояние и удължава живота им. Смяната на гъбите веднага щом започнат да миришат, е друга важна стъпка за поддържане на хигиената в кухнята.

Изборът на правилната гъба за миене на съдове въз основа на нейния цвят и абразивност може значително да повлияе на ефективността на миенето на съдовете, като същевременно предпази съдовете ви от надраскване. С това просто ръководство за цветове на гъби можете да подобрите рутината си за почистване на дома, като същевременно предпазите съдовете си. Също така, не забравяйте важността на хигиената на гъбите, която е ключът към безопасното и ефикасно миене на съдове.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "...
15:06 / 08.10.2025
Оперираха Невена Цонева в Пловдив
08:37 / 08.10.2025
10 големи цитата на Гоце Делчев: Патриотизмът не е патентован, де...
23:00 / 07.10.2025
Никой не иска Венета Райкова
15:35 / 07.10.2025
Рачков заряза Виктория, тя му написа: Обичам те
14:12 / 07.10.2025
Царският внук стана хирург. Мирко Панагюрски е сред най-желаните ...
22:35 / 06.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
15:29 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
12:46 / 06.10.2025
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Meteo Balkans: Ако прогнозите се сбъднат, утре по това време вече ще има райони с наводнения
Meteo Balkans: Ако прогнозите се сбъднат, утре по това време вече ще има райони с наводнения
15:05 / 06.10.2025
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
09:41 / 07.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: