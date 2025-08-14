ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Какво да не правите на 15 август - Успение на Пресвета Богородица
Успение Богородично - история на празника
Според преданието, след Възнесението Христово, Пресвета Богородица продължила да живее в молитва, добри дела и общение с апостолите. Преди Успението си Тя получила благата вест от архангел Гавраил, че скоро ще сложи край на земния си живот. Всички апостоли, с изключение на свети апостол Тома, се събрали в дома ѝ в Гетсимания.
Когато Божията Майка починала, апостолите погребали тялото ѝ в гробница в подножието на Елеонската планина. На третия ден пристигнал апостол Тома, който пожелал да се сбогува с Божията Майка. Когато гробницата била отворена, тялото ѝ не било намерено там - само погребалната плащаница. Това станало доказателство, че Бог е взел Пресвета Богородица тялом и духом на небето.
Какво да не правите на 15 август?
Не можете да извършвате тежък физически труд — този ден е посветен на молитва и посещение на църква. Не бива да правите сватба - Успение Богородично не е подходящо за тайнството брак. Забранено е плуването в открит воден басейн - водата вече е твърде студена и можете да си навлечете проблеми.
Народни знаци и традиции за 15 август
Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден:
Ако 15 август е ясен и топъл - есента ще бъде суха и дълга;
След Успение Богородично - есента "става от леглото" и лятото започва да отстъпва;
Ако има роса на Успение Богородично, това вещае хубаво време;
Ако щъркелите вече са отлетели - есента ще бъде ранна и студена;
Народът наричал 15 август Първа Непорочна. Това е най-разпространеното народно име. Произлиза от името на Пресвета Богородица, която често е била наричана Пречиста Дева.
На 15 август приключва двуседмичният Богородичен пост. На този ден по традиция се дава курбан за здраве, като той може да се освети в църквата или у дома.
Предната вечер, на 14 август, се извършва изнасяне на плащаницата. Своят патронен празник отбелязват Бачковкият и Троянския манастир, където се прави шествие с иконата на Божията майка.
Богородица се счита за покровител на майките и на децата. Всеки болен или жена, която не може да има деца, трябва на този ден да се посети храм с името на Божията майка.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Тв водеща се сгоди, показа пръстен с голям камък
14:28 / 14.08.2025
Легендарен пловдивчанин днес става на 84!
13:32 / 14.08.2025
Едно от новите предавания на bTV с нова водеща, Флорина не можела...
12:10 / 14.08.2025
Любим комик празнува днес
11:01 / 14.08.2025
Психолог: Поне една трета от родителите се държат агресивно един ...
13:54 / 14.08.2025
Известен наш бизнесмен стана дядо
10:03 / 14.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS