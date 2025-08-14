ИЗПРАТИ НОВИНА
Какво да не правите на 15 август - Успение на Пресвета Богородица
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:20
© Plovdiv24.bg
Утре, 15 август, вярващите ще отбележат Успение на Пресвета Богородица - това е един от най-големите християнски празници, който отбелязва завършването на земния живот на Божията Майка и нейното възнесение тялом и душа на небето. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този празник. 

Успение Богородично - история на празника

Според преданието, след Възнесението Христово, Пресвета Богородица продължила да живее в молитва, добри дела и общение с апостолите. Преди Успението си Тя получила благата вест от архангел Гавраил, че скоро ще сложи край на земния си живот. Всички апостоли, с изключение на свети апостол Тома, се събрали в дома ѝ в Гетсимания.

Когато Божията Майка починала, апостолите погребали тялото ѝ в гробница в подножието на Елеонската планина. На третия ден пристигнал апостол Тома, който пожелал да се сбогува с Божията Майка. Когато гробницата била отворена, тялото ѝ не било намерено там - само погребалната плащаница. Това станало доказателство, че Бог е взел Пресвета Богородица тялом и духом на небето.

Какво да не правите на 15 август?

Не можете да извършвате тежък физически труд — този ден е посветен на молитва и посещение на църква. Не бива да правите сватба - Успение Богородично не е подходящо за тайнството брак. Забранено е плуването в открит воден басейн - водата вече е твърде студена и можете да си навлечете проблеми.

Народни знаци и традиции за 15 август

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден:

Ако 15 август е ясен и топъл - есента ще бъде суха и дълга;

След Успение Богородично - есента "става от леглото" и лятото започва да отстъпва;

Ако има роса на Успение Богородично, това вещае хубаво време;

Ако щъркелите вече са отлетели - есента ще бъде ранна и студена;

Народът наричал 15 август Първа Непорочна. Това е най-разпространеното народно име. Произлиза от името на Пресвета Богородица, която често е била наричана Пречиста Дева.

На 15 август приключва двуседмичният Богородичен пост. На този ден по традиция се дава курбан за здраве, като той може да се освети в църквата или у дома. 

Предната вечер, на 14 август, се извършва изнасяне на плащаницата. Своят патронен празник отбелязват Бачковкият и Троянския манастир, където се прави шествие с иконата на Божията майка. 

Богородица се счита за покровител на майките и на децата. Всеки болен или жена, която не може да има деца, трябва на този ден да се посети храм с името на Божията майка.









