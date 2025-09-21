ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Какви алергени съдържат яйцата?
Интерес представлява феноменът, при който се развива или обостря алергична реакция към яйца след Великденски или други пости. Макар да липсват големи епидемиологични проучвания по темата, това клинично наблюдение изисква внимание, особено на фона на общите принципи на имунологичната толерантност.
Какви алергени съдържат яйцата?
Яйцата съдържат няколко силно алергенни протеина, разположени основно в техния белтък. Най-честите от тях са овомукоид (Gal d 1), овалбумин (Gal d 2), овотрансферин (Gal d 3) и лизозим (Gal d 4). Дори когато яйцата са добре термично обработени, някои от техните алергени не се разрушават от топлината, което означава, че могат да причинят реакция както сурови, така и сготвени. Жълтъкът също съдържа алергени, но те по-рядко водят до тежки симптоми.
При децата алергията към яйца обикновено се проявява в ранна възраст, като в голяма част от случаите настъпва естествена ремисия до училищна възраст, пише Puls.bg. При възрастните обаче тя се среща по-рядко и по-често се свързва с кръстосана реактивност (явление, при което имунната система реагира на различни вещества с подобна молекулярна структура, сякаш са едно и също), например при синдрома "птица-яйце“ (свръхчувствителност към перушина и яйца).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни...
13:49 / 21.09.2025
Свилен Ноев: Баща ми беше гнусна свиня
11:34 / 21.09.2025
Д-р Енджи Касабие с авторско предаване в един от най-влиятелните ...
10:21 / 21.09.2025
Енрике Иглесиас пред 30 000 души на националния стадион: Обичам в...
09:56 / 21.09.2025
Иван Звездев: Бездарната администрация унищожава държавата ни!
08:42 / 21.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS