Как да премахнете драскотини от стъклото на фурната?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:36
С течение на времето стъклената част на вратата на фурната може да се залепи със загоряла храна и мазнини и макар че търкането с абразивни продукти може да премахне натрупването, то може да остави и грозни драскотини. Ако драскотините са дълбоки, те може да са трудни за премахване, но можете да полирате леки повърхностни драскотини с домакински предмети като сода бикарбонат, паста за зъби без гел или супер фина стоманена вълна. Въпреки че може да има други трикове за премахване на драскотини от стъкло, избягвайте използването на химически пълни или запалими продукти (като лак за нокти, който е лесно запалим, когато е мокър), тъй като не искате да отделяте вредни токсини във въздуха или върху храната си.

Има опасни грешки, които трябва да се избягват на всяка цена при почистване на стъклена врата на фурна. Така че, след като сте полирали драскотините си, придържайте се към по-безопасни методи за почистване на фурната, за да не се налага да се справяте с този проблем отново. Можете да се сбогувате с петната по стъклото на фурната с почистващ разтвор без драскотини , като например параход, или да изберете сода бикарбонат и оцет за по-леки задачи по почистване.

Тъй като стъклото може да се счупи (дори закаленото стъкло на вратата на фурната), важно е да вземете предпазни мерки, преди да го полирате. Сложете защитни очила, дрехи с дълги ръкави и ръкавици. След това, независимо от метода на полиране, който планирате да използвате, първо почистете стъклената врата с разтвор от една част бял дестилиран оцет и една част вода. За да премахнете драскотини с паста за зъби, уверете се, че използвате бяла, негелова версия и без абразивни добавки. Изстискайте пастата за зъби върху суха микрофибърна кърпа и прилагайте лек натиск, за да полирате леко драскотините с малки кръгови движения. Изплакнете, ако е необходимо, за да проверите напредъка си, и повтаряйте, докато драскотините вече не се виждат. Изплакнете обилно, когато сте готови.

Ако нямате подходящата паста за зъби, можете лесно да премахнете драскотини от стъкло с друг често срещан домакински продукт : сода бикарбонат. Смесете сода бикарбонат и вода, докато се образува паста. Добавете пастата към суха микрофибърна кърпа, след което полирайте драскотините с малки кръгови движения.

Също така е добре първо да тествате това на незабележимо място, за да се уверите, че стоманената вълна не поврежда стъклото ви. Имайки това предвид, използвайте малки кръгови движения, за да полирате драскотините, и след това изплакнете обилно.







