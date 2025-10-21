ИЗПРАТИ НОВИНА
Как да изперем зимното яке, без да го съсипем
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:07
©
Якето с пух е леко, топло и дишащо – благодарение на естествените пера, които обикновено са гъши или патешки. Те "заключват“ въздуха и създават отлична изолация, което прави връхната дреха изключително подходяща за зимата. Но как да поддържаме якето чисто, като запазим обема и след пране и сушене то отново да изглежда добре? Ето няколко важни съвета, които са от изключително значение за грижите и запазване на външния му вид: 

Подготовка преди прането

Проверете етикета. Повечето такива якета трябва да се перат на 30 градуса. Свалете всички пухкави яки, маншети и т.н. Закопчайте всички ципове, копчета и велкро ленти, като същевременно обърнете якето наопаки. Ако има сериозни замърсявания и петна, те трябва да бъдат обработени предварително с подходящ мек препарат и четка. 

 

Кои препарати са подходящи за якета с пух и какво да не използвате

Съществуват специални препарати, предназначени за якета с пух, технични и водоустойчиви материи. Ако не разполагате с такъв, използвайте нежен течен перилен препарат. Количеството за яке с пух трябва да е наполовина на това, което бихте използвали за друго яке, защото предозирането затруднява изплакването. Не използвайте омекотител или избелващи средства, защото те слепват пуха и нарушават покритието.

Ръчното пране е най-щадящият метод. Напълнете леген с хладка вода до 30 градуса и разтворете малко количество перилен препарат, докато се разтвори хубаво. Потопете якето и го притиснете леко, за да се намокри. Не търкайте и не усуквайте енергично, а оставете да се накисне за 15-20 минути. Достатъчно е да изплакнете няколко пъти с чиста вода, докато тази от прането се избистри напълно. "Изцеждането“ трябва да стане без излишно усукване – само натиснете леко, за да излезе водата навън. Окачете на закачалка да се оттече, след което го сложете върху голяма кърпа и натиснете леко, за да попие влагата.

Ако сте решили да перете в пералня, използвайте най-щадящата програма за ръчно пране или деликатни материи като вълна например, като задължително условие е градусите да са 30 и центрофугата да е на ниски обороти 400-800 най-много. Добре е да пуснете допълнително изплакване, за да сте сигурни, че няма остатъци от препарат.

Якетата с пълнеж от пух е препоръчително да се сушат в сушилня, но има задължителни изисквания, ако искате да запазите добрия им външен вид след това. Ако сушилнята ви разполага с настройка за ниска температура или деликатно сушене – това е най-подходящата програма. Добавете 3-4 тенис топки, които ще разбият наслоения пух и ще възвърнат обема. Сушете на няколко цикъла от по 20-30 минути, а не наведнъж. След всеки цикъл извадете якето от сушилнята, изтръскайте и разнесете бучките. Направете няколко пъти, докато усетите, че якето е сухо, а пълнежът е равномерно разпределен.

Ако сушите без сушилня, това ще отнеме много повече време, но не е невъзможно. След изпиране сложете на равна повърхност, но в никакъв случай на слънце или в близост до отоплителен уред. На всеки 1 час разтръсквайте и разнасяйте бучките пух. За да изсъхне напълно, процесът може да отнеме между 24 и 48 часа, пише ladyzone.bg.

Допълнителни съвети за грижа и съхранение на пухени якета:

Перете само якето, без други дрехи в пералнята

Уверете се, че е напълно сухо, преди да го приберете в гардероба

Съхранявайте на широка закачалка в дишащ калъф

Не претъпквайте гардероба – нека около якето има въздух







