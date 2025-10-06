Известна в миналото водеща и актриса днес става на 58

© Албена Чакърова е родена в София на 6 октомври 1967 г. Майка ѝ е Цветана Янакиева, режисьорка в БНТ, а баща ѝ е актьорът Илия Чакъров.



Завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ при проф. Енчо Халачев през 1989 г. Щатна актриса е в Народен театър "Иван Вазов“ и играе и в "Сълза и смях“.



През 2020 г. в "БНТ на 60“ разкрива, че през 1990 г. Васил Стефанов, тогавашният директор на Народния театър, я уволнява, веднага след като я принуждава да прекрати отпуск по майчинство. Според нея това се дължи на оплакванията ѝ срещу уволненията на по-възрастни артисти отстрана на Стефанов.



Заедно с актьора Николай Николаев заминава за Италия да участва в циркови представления. Хачо Бояджиев я привлича на работа в телевизията, където е водеща на предаванията "Домино“ и "Звезди в ефира“.



Като студентка се омъжва за актьора Емил Джамджиев, бивш съпруг на Виолета Гиндева. Впоследствие се развеждат и се омъжва още два пъти. Била е рекламно лице на "Мтел“.