|Известна в миналото водеща и актриса днес става на 58
Завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ при проф. Енчо Халачев през 1989 г. Щатна актриса е в Народен театър "Иван Вазов“ и играе и в "Сълза и смях“.
През 2020 г. в "БНТ на 60“ разкрива, че през 1990 г. Васил Стефанов, тогавашният директор на Народния театър, я уволнява, веднага след като я принуждава да прекрати отпуск по майчинство. Според нея това се дължи на оплакванията ѝ срещу уволненията на по-възрастни артисти отстрана на Стефанов.
Заедно с актьора Николай Николаев заминава за Италия да участва в циркови представления. Хачо Бояджиев я привлича на работа в телевизията, където е водеща на предаванията "Домино“ и "Звезди в ефира“.
Като студентка се омъжва за актьора Емил Джамджиев, бивш съпруг на Виолета Гиндева. Впоследствие се развеждат и се омъжва още два пъти. Била е рекламно лице на "Мтел“.
