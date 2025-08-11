Известен пловдивски бизнесмен празнува днес

© Стойо Вартоломеев е роден на днешния 11 август, но през 1952 г. в село Чоба. Завършил е българска филология в ПУ "Паисий Хилендарски". Три години е учителствал в Родопите. Работил е като редактор в издателство "Хр. Г. Данов".



Автор е на книгата "Литературна арена". През 1991 г. основава издателство "Хермес", което през последните близо три десетилетия стана водещо издателство в страната. То издава освен световни шедьоври, и повечето от изтъкнатите български писатели и поети.



Честит 73-ти рожден ден!