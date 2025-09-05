Известен бизнесмен и журналист днес става на 76

© Васил Василев е журналист, предприемач, бизнесмен, председател на Общобългарски комитет "Васил Левски“. Роден е на 5 септември 1949 г.



Василев е дипломиран икономист, над 20 г. е бил журналист, включително пратеник в Бейрут и кореспондент в Париж. Познава лично редица световни лидери, сред които Фр. Митеран, М. Тачър, Х. Кисинджър, М. Горбачов и ред други.



Основател е на Съюза на работодателите у нас /днес КРИБ/. Създател е на над 100 клуба "Млади възрожденци" в цялата страна. Доктор Хонорис кауза на БАНИ.



След 1989 г. възстановява фирмата на своя дядо и се хвърля във водите на частния бизнес.



"Бизнесменът не е мутра, не е човек който "върти" пари, а създател, инвеститор, който произвежда, развива“, казва Василев.