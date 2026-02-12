Известен бизнесмен днес става на 56

© Константин Динев е роден на 12 февруари 1970. Българският бизнесмен е бивш собственик на Локомотив Пловдив и бивш президент на Вихрен /Сандански/. Бащата на Коко Динев е бивш треньор на Националния отбор по водна топка и е първият треньор на Иван Славков-Батето. От началото на 90-те на миналия век Коко Динев е неизменно свързан с групировката ВИС.



Минаваше за човек от най-близкото обкръжение първо на Васил, а след това и на Георги Илиев. Коко Динев е известен като собственик на първия чалга ресторант в България - Кошарите, отворил врати в зората на демокрацията. Управлява и заведения в Петрич, както и няколко казина и бинго зали.



Негово е най-голямото казино на Кулата. Голяма част от днешните изпълнителки на лекия жанр са започнали кариерата си от неговия ресторант Кошарите. Динев има брак с чалга дивата Анелия, която му роди дъщеричка Ивон. Има син Иван и от следващата си любов - Емилия.