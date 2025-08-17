ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Изоставената Мира Радева осребрява разлъката
Дни след като се разчу, че вече е свободна жена, Мира Радева се оказа и участница в новото риалити на Би Ти Ви "Игра на предатели". Прости сметки показват, че тя се е разделила с мъжа си Иво точно след като е напуснала снимките на шоуто, продължили едва около две седмици. Скъсването е било на 31 юли. Приблизително по същото време е бил и финалът на снимките, а за новото си семейно положение – "свободна" – популярната дама съобщи на 2 август, пише в. "Уикенд".
По-малко от седмица след това съобщение, след като даде достатъчно време на медиите да пишат за личната й драма, а на читателите – да се запознаят с нея в детайли, Мира реши, че е време и да припомни, че е написала и роман, чийто тираж все още не е разпродаден.
"Скъпи приятели! Благодаря ви за подкрепата, толкова много топлина и съпричастие. Имаше и критика, че разкривам детайли от личния си живот. Приемам я, доколкото всеки е господар на сърцето и мислите си. Но моето сърце ми каза, че не мога да мълча. Предстои да завърша втория си роман "Странници". Ако още не сте чели "Любовен роман" и бихте искали да го имате – пишете ми на лични съобщения. Все още има налични бройки. За любовта, предателството и кръстопътищата в живота!", написа Радева в социалните мрежи. Ако човек и достатъчно мнителен, би решил, че само е чакала да се раздели с Иво, за да започне да си продава романите.
Всъщност книгата на социоложката излезе преди цели 3 години, но така и не стана хит на пазара. Може пък сега да е моментът да блесне в светлината на прясната любовна мъка на своята авторка. Говори се, че откакто е съобщила за раздялата, тя се радва и на по-солидна публика и на своите концертни изяви. Знае се, че след като навремето участва в "Биг Брадър", популярната социоложка започва все по-малко да се занимава със социология и все повече да пее.
Сега има нов концерт спектакъл с млад солист от Варненската опера – "За любовта с любимата ни музика". В момента го представят на морето, а от есента се очаква и в София. Вероятно ще има и гастроли из страната. Мира започна да вади на светло и старите си песни, които е записвала през годините. Тя очевидно се надява да станат хитове. Явно е решила да лекува разбитото си сърце с набиране на популярност в артистичните среди.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Днес става на 41, но майка й и баща й са по-известни от нея
13:30 / 17.08.2025
Голямо щастие в Пловдив за две известни наши певици
10:40 / 17.08.2025
Родена е в Русия, но става известна в България с друго име
09:39 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
22:18 / 16.08.2025
Тази уникална българка днес навърши 87 години
18:11 / 16.08.2025
Д-р Неделя Щонова веща по всички теми, сега пак се изказа многосл...
18:35 / 16.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Вдигат минималната работна заплата
20:32 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS