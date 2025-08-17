ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Изоставената Мира Радева осребрява разлъката
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:25Коментари (0)540
©
Когато животът ти поднася лимони, направи си лимонада – това явно е мотото, с което живее Мира Радева. Тя успя да си "направи лимонада" от раздялата с мъжа си Иво, с когото беше 20 години. Социоложката реши да използва шума около личната си драма, за да рекламира своите книги и концерти.

Дни след като се разчу, че вече е свободна жена, Мира Радева се оказа и участница в новото риалити на Би Ти Ви "Игра на предатели". Прости сметки показват, че тя се е разделила с мъжа си Иво точно след като е напуснала снимките на шоуто, продължили едва около две седмици. Скъсването е било на 31 юли. Приблизително по същото време е бил и финалът на снимките, а за новото си семейно положение – "свободна" – популярната дама съобщи на 2 август, пише в. "Уикенд".

По-малко от седмица след това съобщение, след като даде достатъчно време на медиите да пишат за личната й драма, а на читателите – да се запознаят с нея в детайли, Мира реши, че е време и да припомни, че е написала и роман, чийто тираж все още не е разпродаден.

"Скъпи приятели! Благодаря ви за подкрепата, толкова много топлина и съпричастие. Имаше и критика, че разкривам детайли от личния си живот. Приемам я, доколкото всеки е господар на сърцето и мислите си. Но моето сърце ми каза, че не мога да мълча. Предстои да завърша втория си роман "Странници". Ако още не сте чели "Любовен роман" и бихте искали да го имате – пишете ми на лични съобщения. Все още има налични бройки. За любовта, предателството и кръстопътищата в живота!", написа Радева в социалните мрежи. Ако човек и достатъчно мнителен, би решил, че само е чакала да се раздели с Иво, за да започне да си продава романите.

Всъщност книгата на социоложката излезе преди цели 3 години, но така и не стана хит на пазара. Може пък сега да е моментът да блесне в светлината на прясната любовна мъка на своята авторка. Говори се, че откакто е съобщила за раздялата, тя се радва и на по-солидна публика и на своите концертни изяви. Знае се, че след като навремето участва в "Биг Брадър", популярната социоложка започва все по-малко да се занимава със социология и все повече да пее.

Сега има нов концерт спектакъл с млад солист от Варненската опера – "За любовта с любимата ни музика". В момента го представят на морето, а от есента се очаква и в София. Вероятно ще има и гастроли из страната. Мира започна да вади на светло и старите си песни, които е записвала през годините. Тя очевидно се надява да станат хитове. Явно е решила да лекува разбитото си сърце с набиране на популярност в артистичните среди.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Днес става на 41, но майка й и баща й са по-известни от нея
13:30 / 17.08.2025
Голямо щастие в Пловдив за две известни наши певици
10:40 / 17.08.2025
Родена е в Русия, но става известна в България с друго име
09:39 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
22:18 / 16.08.2025
Тази уникална българка днес навърши 87 години
18:11 / 16.08.2025
Д-р Неделя Щонова веща по всички теми, сега пак се изказа многосл...
18:35 / 16.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
bTV заменя Бесте Сабри
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Вдигат минималната работна заплата
Вдигат минималната работна заплата
20:32 / 15.08.2025
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
11:05 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Синоптик от НИМХ предупреди: Сериозно понижение на температурите и повече валежи
Синоптик от НИМХ предупреди: Сериозно понижение на температурите и повече валежи
10:00 / 15.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: