История на спортните залагания

© Спортните залагания са едно от най-популярните забавления в света. Те позволяват на любителите на спорта да се включат индиректно в играта. Чрез залаганията феновете могат да тестват знанията си, да предвидят резултата от играта и по този начин да се доближат до нея и до любимия си спорт.



Популярната дейност на спортните залагания се е развила изключително много през последните няколко десетилетия, заедно с възхода на интернет и напредъка на технологиите. Поставянето на бет на различни спортни събития и дисциплини е по-лесно от всякога. Лицензираните онлайн букмейкъри днес предлагат широка гама от опции за залагания преди мач и по време на игра, с множество пазари и възможности за комбиниране или застраховане на залозите. И докато традиционните дисциплини като футбол, тенис и баскетбол остават фаворити на феновете, хокей на лед, бадминтон и дори електронни спортове като League of Legends и Counter-Strike: GO стават все по-популярни.



Как е започнало всичко?



Макар да изглеждат като модерно занимание, всъщност спортните залагания датират още от древни времена и са извървяли дълъг път, за да достигнат до сегашния си облик. Смята се, че това развлечение било измислено от древните гърци. Създателите на Олимпийските игри наблюдавали с интерес как се състезават най-добрите спортисти за времето си и залагали на това кой е най-добрият. И до ден днешен пазарите за Олимпийски игри се радват на голяма популярност.



Впоследствие концепцията за спортни бетове преминала и в ръцете на римляните. И докато древните гърци били почитатели на леката атлетика, римляните предпочитали по-жестоките гладиаторските битки. И двете империи обаче имали една обща страст – конните надбягвания или състезанията с колесници.



Именно конните надбягвания стават едни от първите видове залози и в Европа, по-конкретно във Великобритания. Конните надбягвания с чистокръвни коне били много популярни сред висшата класа на британското общество, особено кралските особи и аристокрацията. Впоследствие обаче те станали широко достъпни за всички и отворили вратите на света на спортните залагания в стария континент.



Еволюция на спортните залози



Дълго време залаганията на коне, футбол, крикет и ръгби бяха сред най-предпочитаните за спортните фенове. Букмейкърите обаче бързо осъзнаха, че има много поводи и събития, на които хората искат да залагат. Така към днешна дата са изключително популярни и неспортните залози, които са свързани с политика или големи събития и конкурси като Оскарите и Евровизия например.



И докато в миналото основният залог е бил за краен резултат – тоест кой ще бъде победител в събитието, то към днешна дата съществуват десетки различни видове пазари. Онлайн залите предлагат разнообразие от маркети с различни коефициенти. Сред най-популярните са двоен шанс, полувреме, точен резултат, хендикап и много други.



Задължителен елемент е възможността да се правят залози по време на събития на живо. Така играчите могат да следят играта в реално време и да базират решенията си спрямо нейното развитие. Бързите действия по време на живата игра се отразяват значително и на коефициентите, тоест могат да доведат до по-големи печалби. Междувременно чрез опции като кеш аут, играчите могат да минимизират загубите си, като затворят залога преди края на събитието.



Онлайн букмейкърите винаги реагират бързо на новите тенденции, поради което непрекъснато се появяват нови пазари и нови опции за залагане. Едно от най-новите попълнения в света на спортните бетове е eSports или залози на електронни спортове. Електронните спортове набират популярност сред геймърите и вече са задължителна част от модерните онлайн зали, а страната ни може да се гордее със сериозно присъствие в света на професионалния гейминг. Феновете на eSports пък могат да залагат на разнообразни пазари за всяка игра. Например в League of Legends турнирите играчите могат да заложат на това кой отбор ще доминира в картата или кой ще унищожи следващия дракон.



Широкото разнообразие от спортни и неспортни събития, големият избор от пазари и бързината и удобството да залагаш от телефона си превърнаха спортните залагания в едно от най-популярните забавления в света. И тъй като технологиите продължават да се развиват с невероятна скорост, онлайн букмейкърите ще продължат да се стремят да предоставят на своите потребители възможно най-доброто изживяване.