|Историческа вечер в сърцето на София, Стоичков посрещна Карерас и Доминго
Заради двата концерта на 28 и 29 август от Столична община въведоха временна организация на движението.
До 30 август в района са ограничени престоят, паркирането и движението на пътни превозни средства.
Незабравимо музикално изживяване от световна величина стартира в 20 часа.
По-рано през деня оперните певци бяха на посещение в музея на Христо Стоичков по негова покана.
Камата публикува снимки и написа: "Малцина могат да бъдат наречени титани в своя бранш! Тези двама приятели са повече от това! Добре дошли в моята Зала на славата "Христо Стоичков", Хосе Кaрерас и Пласидо Доминго! Много от тези трoфеи сте виждали на живо как ги печеля! Цяла България ще ви аплодира на вашата звездна Гала в София 2025 - мега събитието на годината!".
