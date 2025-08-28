© Facebook виж галерията Световноизвестните тенори Пласидо Доминго и Хосе Карерас излизат на открита сцена на пл. "Александър Невски" в София. Както ви съобщихме преди дни, участие в концерта ще вземат още Соня Йончева, Виторио Григоло и Софийска филхармония.



Заради двата концерта на 28 и 29 август от Столична община въведоха временна организация на движението.



До 30 август в района са ограничени престоят, паркирането и движението на пътни превозни средства.



Незабравимо музикално изживяване от световна величина стартира в 20 часа.



По-рано през деня оперните певци бяха на посещение в музея на Христо Стоичков по негова покана.



Камата публикува снимки и написа: "Малцина могат да бъдат наречени титани в своя бранш! Тези двама приятели са повече от това! Добре дошли в моята Зала на славата "Христо Стоичков", Хосе Кaрерас и Пласидо Доминго! Много от тези трoфеи сте виждали на живо как ги печеля! Цяла България ще ви аплодира на вашата звездна Гала в София 2025 - мега събитието на годината!".