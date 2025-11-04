ЗАРЕЖДАНЕ...
|Йоана не спира с изненадите към Мартин Елвиса
Нека да припомним, че 21-годишната брюнетка направи неочаквано, но впечатляващо завръщане в сезон 4 на популярното риалити предаване "Ергенът", където целта ѝ бе да спечели отново сърцето на бившия си любим. Въпреки първоначалното отхвърляне по време на шоуто, Йоана и Мартин очевидно са намерили начин да възродят пламъка между тях, демонстрирайки, че истинската любов понякога се нуждае от изпитания и известна доза търпение.
Поредното доказателство за тяхната връзка идва директно от Инстаграм профила на Йоана. Към снимка, на която са двамата с Мартин, тя споделя:
"Реших да изненадам Мартин, въпреки че нямаше повод. Понякога просто искаш да направиш нещо от сърце – не за специална дата, а за специален човек." По-нататък става ясно, че го е поканила на вечеря в луксозен столичен бар-ресторант, а той нямал представа, че зад нея стои цяла концепция. "Бях подготвила менютата – всяко ястие носеше име на карта от тестето, защото всички знаете колко обича покера. Останалото... е история", пише Йоана.
Тази малка, но внимателно планирана изненада разкрива не само креативността на красавицата, но и силата на чувствата им, пише woman.bg.
Времето извън камерите явно им е помогнало да развият истинска и искрена връзка помежду си. А склоността на Йоана да прибягва до подобни мили изненади е доказателство, че любовта често се крие в малките жестове.
