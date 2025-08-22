ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Инжекциите за отслабване могат да повишат риска от рак
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:14Коментари (0)195
©
Инжекциите за отслабване могат да повишат риска от рак на бъбреците – "тих убиец“, който сега засяга все повече хора под 50 години – въпреки че нови изследвания показват, че те биха могли да предпазват от други тумори.

Тревогата идва от най-голямото досега проучване на пациенти, приемащи инжекции за отслабване, като Ozempic и Mounjaro, което е проследило близо 44 000 хора с наднормено тегло и затлъстяване в продължение на до десет години, пише Daily Mail.

Въпреки че лекарствата са свързани със 17% по-нисък риск от рак като цяло – със значителен спад в туморите на яйчниците и матката – изследователите също така откриха обезпокоителен сигнал за рак на бъбреците.

 

Пациентите, получаващи инжекциите, са били с около една трета по-склонни да развият заболяването, отколкото тези, които не са ги приемали, като рискът е най-висок сред хората под 65 години и хората с наднормено тегло. Ракът на бъбреците е един от най-бързо нарастващите видове рак във Великобритания и САЩ и често е наричан "тих убиец“, защото рядко причинява симптоми, докато не е напреднал.

Лекарите предупреждават, че когато се появят явни признаци като кръв в урината, постоянна болка в гърба или бучка под ребрата, често е твърде късно за успешно лечение. Всяка година се диагностицират почти 14 000 британци, а смъртните случаи са 4700. В САЩ има около 80 000 нови случая годишно.

Ако ракът се открие рано, три четвърти от пациентите оцеляват поне пет години, но след като се разпространи, преживяемостта спада до едва 18%.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Надъхани мачовци с високо самочувствие, татуси и лъскави ролекси ...
20:44 / 22.08.2025
Какво се е случило с лицето на Ваня Червенкова?
20:24 / 22.08.2025
Ако си студент, имаш виза и външен вид можеш да започнеш работа в...
19:06 / 22.08.2025
Защо чешмяната вода по родното Черноморие не е за приходящите тур...
16:19 / 22.08.2025
50-годишна културистка: Грешно е схващането, че диетата е само гл...
13:03 / 22.08.2025
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкус...
12:47 / 22.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
22:14 / 20.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:31 / 20.08.2025
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
13:48 / 20.08.2025
Генерале, честито!
Генерале, честито!
08:47 / 20.08.2025
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
14:13 / 21.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Известно семейство започва нов бизнес
Известно семейство започва нов бизнес
14:44 / 20.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Моторни спортове
Катастрофи в България
Дете загина след падане от парашут в Несебър
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: