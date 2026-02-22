ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Играта, която превзе ефира, но не и сърцата на зрителите
Автор: Георги Кирилов 14:20Коментари (0)1090
© Nova tv
В събота вечерта започна българската версия на световноизвестната игра"The Floor". Началото беше поставено с вълнуващ дуел между двама мъже с атрактивната тема "Сватби“. След това зрителите видяха двубоите "Светски двойки“, "Световна класика“, "Световни музиканти“, "Известни тандеми“, "Водни басейни“, "Велики жени“ и "Поп и рок хитове“.

Освен голямата награда от 30 000 евро, в края на всеки епизод бонус дуелът ще носи 2000 евро на един от двамата, завладели най-много територии до момента. Честта да участват в първия сблъсък за сезона получиха преводачката Николета, извоювала 4 територии, и офис мениджърът Иван с 3 територии. Победата на тема "Известни българи“ грабна Иван.

Съдейки по коментарите на зрителите в социалната мрежа, те не са останали много доволни от първият епизод на играта. Повечето я определят като безинтересна и доста скучна, видя Plovdiv24.bg. Ето и малка част от тях:

Много слабо! Толкова лесни въпроси! Безинтересно! Съжалявам!

Когато очакванията не се припокриват с реалността....Скучно. Гледах до някъде, след което благодарих на изобретателя на дистанционното. Няма да повторя.

Определено няма да го гледам-не ми е интересно...така по картинка да се отговаря...ако някой ти е симпатичен и хоп- цъкаш положителен отговор

Нещо не ме грабна.... можеше да дават участниците в по - близък план, за да се види кой кога отговаря...но все пак напрежението си оказва влияние.

То трябва да си спокоен и бърз ум.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Лекар: Метаболитният синдром и инсулиновата резистентност са "под...
15:11 / 22.02.2026
Филм с българско участие спечели ''Сребърна мечка'' за най-добър ...
11:38 / 22.02.2026
Появи се любопитно видео на Лили Иванова от маса в ресторант, хва...
11:29 / 21.02.2026
Детето чудо днес става на 50
11:03 / 21.02.2026
Как резките температурни амплитуди влияят на кръвното и имунитета...
10:04 / 21.02.2026
Кризата удари гърците
10:06 / 21.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Днес на 51 става една от най-красивите българки
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
12:32 / 20.02.2026
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
12:19 / 20.02.2026
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
11:26 / 20.02.2026
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
11:27 / 20.02.2026
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
20:13 / 20.02.2026
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: