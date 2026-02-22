ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Играта, която превзе ефира, но не и сърцата на зрителите
Освен голямата награда от 30 000 евро, в края на всеки епизод бонус дуелът ще носи 2000 евро на един от двамата, завладели най-много територии до момента. Честта да участват в първия сблъсък за сезона получиха преводачката Николета, извоювала 4 територии, и офис мениджърът Иван с 3 територии. Победата на тема "Известни българи“ грабна Иван.
Съдейки по коментарите на зрителите в социалната мрежа, те не са останали много доволни от първият епизод на играта. Повечето я определят като безинтересна и доста скучна, видя Plovdiv24.bg. Ето и малка част от тях:
Много слабо! Толкова лесни въпроси! Безинтересно! Съжалявам!
Когато очакванията не се припокриват с реалността....Скучно. Гледах до някъде, след което благодарих на изобретателя на дистанционното. Няма да повторя.
Определено няма да го гледам-не ми е интересно...така по картинка да се отговаря...ако някой ти е симпатичен и хоп- цъкаш положителен отговор
Нещо не ме грабна.... можеше да дават участниците в по - близък план, за да се види кой кога отговаря...но все пак напрежението си оказва влияние.
То трябва да си спокоен и бърз ум.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Лекар: Метаболитният синдром и инсулиновата резистентност са "под...
15:11 / 22.02.2026
Филм с българско участие спечели ''Сребърна мечка'' за най-добър ...
11:38 / 22.02.2026
Появи се любопитно видео на Лили Иванова от маса в ресторант, хва...
11:29 / 21.02.2026
Детето чудо днес става на 50
11:03 / 21.02.2026
Как резките температурни амплитуди влияят на кръвното и имунитета...
10:04 / 21.02.2026
Кризата удари гърците
10:06 / 21.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
12:19 / 20.02.2026
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
11:27 / 20.02.2026
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
20:13 / 20.02.2026
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS