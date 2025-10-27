ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Идва в Пловдив в ново амплоа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:06Коментари (0)141
©
Екипът на Общински институт "Старинен Пловдив" и издателство "Колибри" канят на премиерното представяне в Пловдив на дебютния роман на Радина Червенова "Преди ме е нямало"!

Събитието ще се състои на 1 ноември /събота/ от 16:00 ч. в Епископската базилика на Филипопол в присъствието на авторката.

Ана и Алекс са светска двойка, на която и най-добронамереният би завидял. Те са красиви, успешни в кариерите си, родители на пораснали близнаци. Но под привидно безпроблемния и бляскав живот бушуват неукротими страсти.

Как Ана, професор невролог, стига до манастир край Варна, а появата ѝ отключва серия от самоубийства на монаси? Възможно ли е хорист в самодеен състав да се превърне в пророк? И кой е наследникът, заради чиято съдба в обща кауза се въвличат хора от подземния свят, адвокат и детска писателка? Къде се засрещат наука и мистика?

"Преди ме е нямало" е роман за вътрешната промяна, интимен и честен разказ за любовта, болката, самотата. В него някои може да открият и автобиографични елементи - въпреки изричната уговорка на авторката, че книгата не е за нея. Това е историята на една чувствителна жена, търсеща светлина в собствения си мрак, която приема своята уязвимост, преодолява страховете си и намира път към по-дълбокото разбиране на самата себе си", казва Георги Тошев

Радина Червенова е родена в София. Има висше икономическо образование, но съдбата я отвежда в Българската телевизия. След серия от конкурси започва работа като репортер и водеш, а по-късно и като говорител. В началото на 90-те години става част от новинарския екип на Ефир 2. След закриването на канала е водещ на централната емисия новини "По света и у нас" в продължение на двайсет години. "Преди ме е нямало" е дебютният ѝ роман.

Входът е свободен до заемане на местата.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредит...
15:56 / 27.10.2025
Мисис Вселена 2025 избра "Фокус" за първото си интервю след успех...
12:48 / 27.10.2025
Известен продуцент днес става на 54, преди година го забъркаха в ...
09:02 / 27.10.2025
Жените да не използват остри предмети днес
08:03 / 27.10.2025
Понеделникът е успешен за едни зодии и не съвсем за други, вижте ...
07:00 / 27.10.2025
Гаджето на Рачков: Мили, Митко
17:13 / 26.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Атлетик (Куклен) в Трета лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Изготвят стратегия за развитие на Летище Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: